A la maison, les Dogues voulaient relever la tête, après trois revers consécutifs ! Mais, en face, le RWDM respire la forme. Pour son retour à la Neuville, Fred Stilmant voulait décrocher un succès.

Olympic - RWDM: 0-0



Tubize – Visé 1-1

Les vingt premières minutes n'étaient pas exceptionnelles. Les deux formations ne s'approchaient pas du but adverse. Walbrec, le Thudinien, s'offrait une opportunité pour Molenbeek. A la 30e, Dequevy héritait d'un penalty, à la suite d'une faute de Laurent. Bova défiait Moriconi. Mais le portier de Charleroi deviait le ballon du pied. Les Dogues se décidaient à réagir. Khaida s'offrait deux belles occasions. Sur la seconde, son retourné acrobatique était dévié de justesse.A la pause, les deux équipes devaient se contenter du nul.Au retour des vestiaires, le RWDM poussait pour faire la différence. Mais les Carolos ne voulaient rien lâcher. Avant l'heure de jeu, Vanderbecq tentait sa chance. Mais son enroulé du pied gauche passait de peu à côté de la cage de Sadin. Molenbeek tentait de répliquer avec les montées de Guillaume et Senakuku. Mais l'Olympic tenait le coup. Castellana et Laurent ne lâchaient rien dans l'axe de la défense.Pour Frédéric Stilmant, c'est un bon point. L'entraîneur n'a pas encore perdu depuis qu'il est à la tête du RWDM. Thierry Pister, lui, met un terme à l'hémorragie de ses couleurs. Après trois revers, les Dogues tiennent enfin un point. Mais ils n'ont toujours pas trouvé la solution offensive...: Moriconi, Van den Kekhof, Castellana, Laurent, Thibaut, Vanderbecq (79e Lamort), Wala Zock, Khaida, Jiyar, Napoleone (57e Kabeya), Ouamri (69e Some).: Sadin, Garlito, Delacourt, Ruyssen, Boujouh, Massengo (46e Mabika), Libert, Walbrecq, Dequevy, Bova (60e Guillaume), Traore (80e Senakuku).: M. Boeur.: Garlito, Dequevy, Laurent, Thibaut.

Le partage entre Tubize et Visé était finalement assez logique au bout de 90 minutes de jeu sur une très mauvaise pelouse. Pourtant les Oies avaient absolument tout en mains pour enfin décrocher un succès qui les fuit depuis le 1er décembre. Une nette supériorité en première période traduite par trois grosses occasions dont un but de Debefve sur corner. Un adversaire à côté de ses pompes avant les vestiaires. Et une exclusion éclaire du nouveau venu local, Mohamed Aoulad. Monté au jeu à la pause, mais resté sur le côté pendant deux bonnes minutes pour une histoire de chaussettes, l’ancien Unioniste voyait rouge suite à un échange de mots doux avec l’arbitre à la 49e. Voie royale pour Visé ? Pas du tout.

À partir de ce fait de jeu qui entraîna l’arrêt de la partie pendant cinq minutes, Tubize était revigoré, tout le contraire des visiteurs. Les Sang et Or étaient d’ailleurs récompensés sur leur seule occasion du match. Sur une longue balle, Gueulette gênait suffisamment la défense centrale et El Omari en profitait pour tromper Jaa. Visé mettait tout de même le nez à la fenêtre pour mettre le deuxième mais De Bie, Aarab puis la maladresse de Nakhid et Bonemme en décidaient autrement.

Les deux clubs sont désormais concentrés sur leur prochaine rencontre. Visé accueillera Winkel ce samedi. Tubize aura un peu plus de temps pour préparer le déplacement à Dender le 29 février.





Tubize : De Bie; Lufira Luebo, Aarab, Tawaba, Decostere, Gueulette (77e Ali Moussa); Vanhoutte, Goudiaby, Mukanya (46e Aoulad); El Omari (90e Celestine), Toure.

Visé : Jaa; Sambu, Debefve, Oluoch (58e Schillings), Bonemme, Perseo; Vaccaro (46e Remacle, 79e Legear), Nézer; Nakhid, Mputu, Thuys.

Arbitre : M. Chaspierre.

Avertissements : Aarab, Goudiaby, El Omari, Nézer

Exclusions : 49e Aoulad, 52e Ben R’Haiem (T.2 Tubize), 94e Celestine



Les buts : 29e Debefve 0-1, 56e El Omari 1-1