Tessenderlo 2-0 Tubize

Sport régional De son côté, l'Olympic a été puni à Heist.

La tête de Cachenaut a peut-être franchi la ligne du portier local.

Trois points sur vingt-quatre ! C’est le bilan de l’AFC Tubize ces huit dernières journées. Et pourtant, les Sang et Or ont malmené cette équipe de Tessenderlo, avant d’encaisser contre le cours du jeu (42e). Dominateurs dans le jeu, avec un très bon pressing et une excellente mentalité, ils auraient dû ouvrir la marque en première période, avec notamment un face-à-face perdu par Toure face au portier local. Dans le contenu, les rôles semblaient inversés, avec des Tubiziens entreprenants et des Limbourgeois attentistes.

En fin de rencontre, Cachenaut a aussi eu l’occasion d’arracher une unité, mais sa tête a été repoussée par Brugmans. "Peut-être que c’était derrière la ligne, mais il y avait faute sur moi", a déclaré le portier local après la rencontre. Une nouvelle preuve du manque d’efficacité et de réussite des Brabançon devant le but. Surtout qu’en contre-attaque, Allegria a mis fin au suspense, après avoir loupé la balle du break à deux reprises.

Une nouvelle défaite frustrante pour les hommes de Sylvain De Weerdt, qui n’ont pas grand-chose à se reprocher. Si ce n’est un dribble trop audacieux de Decostere, obligé de faire la faute qui amène le coup franc sur le 1-0. Une erreur déterminante, tout comme les occasions ratées devant la cage adverse.

Tessenderlo : Brugmans ; El Ansri, Christiaens, Vanaken, Spruyt, Battista ; Kerckhofs, Deferm, Stefani (87e Bammens), Jeunen ; Suarez (75e Allegria).

Tubize : De Bie ; Decostere, Tawaba, Aarab, Lufira Luebo ; Cachenaut, Vanhoutte, Garlito (63e Saenz) ; Bouchentouf, El Omari, Toure (59e Ali Moussa).

Arbitre : M. Staessens.

Avertissement : Spruyt.

Les buts : 42e Battista (1-0), 90e Allegria (2-0).

Heist - Olympic 4-0

Compte-rendu à venir...