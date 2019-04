Virton assure définitivement sa place sur le podium quand Knokke prend un dernier point qui ne changera rien quant à sa relégation. Découvrez tous les résultats de la soirée en D1 Amateurs.

Les locaux dominaient la première mi-temps avec deux occasions franches mais Kabeya manquait de réalisme. Le physique et... le réalisme des visiteurs leur permettaient de remporter la partie.

FC Liège : Matthys, Winandts, Van den Ackerveken, Vandebon, Niankou, Bruggeman, Mariën (82e Giargiana), Kabeya, Electeur (76e Amou-Djaba) Reciputi, D'Ostilio

Virton : Moris, Lecomte, Grain (63e Lazaar), Soumare, Mbow, Vercauteren (74e Straetman), Angiulli (79e Devresse), François, Kore, Fadhloun, Lauriente,

Arbitre : M. Baton

Avertissements : Kabeya, Van den Ackerveken, Vandebon, Soumare, François, Angiulli

Le but : 69e Kore (0-1)





Boom - Seraing : 2-0

Match typique de fin de saison, même si les Métallos ont imprimé du rythme durant tout le premier acte, en prenant résolument la maîtrise des échanges. Al Badaoui et Bochet étaient les plus dangereux devant le but, mais sans conclure. À la reprise, les locaux poussaient et Werner s'employait avec brio à plusieurs reprises. Seraing se laissait surprendre à un quart d'heure du terme et Hens doublait le score dans la foulée. La défaite est sévère pour les Métallos, qui ont cruellement manqué d'efficacité face à des Anversois très rapides en reconversion offensive.

Rupel-Boom : Figys ; De Looze, De Paepe (90e Geudens), Put, Spaenhoven ; Hens, Kerstenne (86e Mariën), Farin, Laureys; Schaessens, Schenk (59e Siebens).

RFC Seraing : Werner ; Swers, Nadrani, Kane, Bonemme; Cascio (57e Sambu Mansoni), Bochet (71e I. Faye), Pierrot, Lahssaini, Al Badaoui; Stevance.

Arbitre : M. De Cuyper.

Avertissements : Pierrot, Siebens.

Les buts : 75e Schaessens (1-0), 79e Hens (2-0).





En amont de la rencontre, une minute de silence a été observée en hommage au scout de Knokke décédé cette semaine. Pour la dernière rencontre de la saison et sous l’appellation Châtelet-Farciennes, plusieurs supporters de l’Olympic étaient venus encourager leurs futurs favoris. Alors que Faidherbe effectuait son premier match en remerciement de son excellente mentalité, les Loups n’ont pas réussi à faire la différence, malgré quelques possibilités intéressantes dont une reprise de Lamort sur la transversale en début de match. Réduits à dix suite à l’exclusion de Castellana pour une faute stupide au milieu de terrain, ils ne se montraient plus guère dangereux et manquaient même de se faire surprendre à deux reprises. La partie se terminait sur ce nul logique et par un feu d’artifice. C.D.

Châtelet : Faidherbe ; Lella, Castellana, Laurent, Thibaut (55e Afflisio) ; Kouri (77e Gillis), Khaida, Durieux, Jiyar, Galvez Y Lopez (69e Manzinga) ; Lamort.

Knokke : Verlinden (50e Verdruye) ; Buysse, Biemans, Vanraefelghem, Mestdagh (85e De Waele) ; Vandewalle, Pierre, Savaete, Vanfleteren, De Oliveira (64e Van De Velde) ; Van Eyck.

Arbitre : M. Liégeois.

Avertissements : Jiyar, Vanfleteren.

Exclusion : 68e Castellana.





La fin de saison aura bel et bien été compliquée pour les Molenbeekois et se termine sur une triste note avec une nouvelle défaite concédée lors de cette dernière journée de championnat. Après une entame de match poussive, le RWDM a tenté de prendre les choses en mains mais ni Bova, ni Mbuba ne sont parvenus à concrétiser. Les locaux ont alors cru en leur chance et sont parvenus à faire la différence au cours des 20 dernières minutes avec des réalisations de Martens et Boguhe. Pour le RWDM, la saison s’achève dans le ventre mou du classement, sans gloire.

Audenaerde : Dutoit, De Wilde, Van Ruyskensvelde, Van Gyseghem, Van Waeyenberghe, Vanwildemeersch, De Keersmaeker, Vervaecke (85e Boguhe), Heirwegh, Martens, Verstraete.

RWDM : Sadin, A. Cabeke, Ruyssen, Fabre, Celestine (77e Weuts), Brouckaert, Liard, Kindermans, Diarra (77e Bah), Bova, Mbuba.

Arbitre : M. Lefever.

Avertissements : Mbuba, Van Ruyskensvelde.

Les buts : 70e Martens (1-0), 88e Boguhe (2-0).