Trois matches étaient au programme ce samedi soir.

C.S. Onhaye – Francs Borains 1-1

Le leader se déplace chez la lanterne rouge Walérhoise pour une rencontre des extrêmes. Les Onhaytois n’ont pas froid aux yeux et sont même alignés en 3-5-2. Ils montrent une envie supérieure à celle des visiteurs. Cependant, sur un dégagement du gardien, le ballon poussé par le vent surmonte Granville. Habbas en prend possession et bat De Vriendt. Ensuite une faute de main est sifflée dans le rectangle, pénalty. Celui-ci est converti par Bernier en plein centre.

Au retour des vestiaires, Onhaye garde le dessus physiquement et le jeu est haché de par les nombreuses fautes. Les Francs Borains ne parviennent pas à développer leur jeu. Granville accroche Turcan à l’entrée du rectangle. Zorbo à peine rentré au jeu botte le pénalty mais De Vriendt stoppe l’envoi. En fin de rencontre, Onhaye subit mais tiens bon. Les Francs Borains ne rentrent qu’avec un point de leur visite chez la lanterne rouge.

Onhaye : De Vriendt; Granville, De Maeyer, Defresne, Bastin; Delplank, Kembi (85e Leclef), Guiot (78e Zingle), Bernier, Lambert (82e Hendrick); Bouterbiat.

Francs Borains : Vandermeulen, Gevaert, D. Chaabi, Botoko, Gomis, Ebosse, Keita, Wildemeersch (78e Cottenceau), H. Chaabi (66e Zorbo), Habbas 59e Ba), Turcan

Arbitre : J. Machiels

Avertissements : Ebosse, Bastin, Wildemeersch, De Maeyer, Granville, Cottenceau

Les buts : 24e Habbas (0-1) 40e Bernier (1-1)

Durbuy - Meux 1-1

Victoire amplement méritée des Durbuy siens qui se sont créés les plus belles occasions. Notamment en première période avec un extérieur du pied de Gorry qui finit sa course sur le'poteau. En début de deuxième période, Casa offre l'avantage à ses couleurs (1-0). Lakaye à encore l'occasion de mettre son équipe sur du velours mais Paulus s'interpose. Meux va réagir et après un ballon sauvé à même la ligne par Bury, c'est dans les arrêts de jeu qu'ils vont égaliser par Smal. (1-1) Du côté de Durbuy ont'punsr mordre les doigts de ne pas avoir profiter des nombreuses occasions.

Durbuy : Wets, Saccio, Bernard, Laloux, Fransquet, Gorry, Doneux, Hanrez (79e François), Bury, Casa (76e Tibor) Lakaye

Meux : Paulus, Van Hyfte, Eloy, Smal, Baudoin (87e Boreux), Teklak, Kinif, Jeanmart, Otte, Gaux (57e Chaviaux), Moors.

Arbitre : V.Rozet

Avertissements : Doneux, Saccio, Teklak.

Les Buts : 47e Lakaye (1-0),94e Smal (1-1).

Namur - Stockay 1-2