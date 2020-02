Une bonne affaire pour les Francs Borains, donc...

La Raal est proche de l'ouverture du score dans la première minute mais la frappe de Mbuba est freinée par Paulus puis sauvée sur la ligne par Van Hyfte. Meux fait ensuite le jeu mais ce sont les Louvièrois les plus dangereux avec un centre de Francotte qui passe devant tout le monde (15e) et une frappe de Renquin qui échoue sur la barre (17e). La Raal prend ensuite le jeu à son compte et c'est au tour de Meux d'alerter Libertiaux via deux frappes, dont une lointaine, de Kinif (23e et 31e) et une autre de Jeanmart (28e) légèrement croquée.La rencontre est rythmée et physique, Meux commettant pas mal de fautes. La seconde période est du même acabit que la première et les Loups trouvent la faille à l'heure de jeu via Mbuba. L'attaquant louvièrois perd un duel face à Paulus qui sort bien mais est tout de même au deuxième ballon et fait mouche d'une frappe enroulée. Ce but permet à la Raal de laisser venir Meux et de miser sur les reconversions. On se dirige vers une victoire louvièroise lorsque Palate égalise, sur corner, en profitant d'un ballon au second poteau. Au classement, Meux (44 pts) conserve sa deuxième place tandis que la Raal reste troisième (42 pts) mais compte un match de moins.

Meux : Paulus ; Eloy, Boreux, Van Hyfte, Jeanmar (79e Teklak) ; Smal (88e Chauviaux), Otte, Palate, Paquet, Moors (82e Baudoin) ; Kinif

Raal : Libertiaux ; Francotte, Lazitch, Kamneng, Denayer ; Galvez Lopez, Henri (74e Gall), Vanhecke, Franco (90e Depotbecker), Renquin (64e Bruylandts) ; Mbuba

Arbitre : M.Soors.

Avertissements : Palate, Paquet, Rouffignon, Otte, Vanhecke, Libertiaux

Les buts : 63e Mbuba (0-1), 90e + 2 Palate (1-1)