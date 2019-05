Dans le match au sommet, Onhaye a déjoué les pronostics et fait la moitié du chemin vers la D2.

Léopold - Onhaye: 1-3

Woluwé-Saint-Lambert. Deux tournants hyper importants ont décidé du sort de cette rencontre. En toute fin de première période, un coup franc de Delplank passait devant un paquet de joueurs, aboutissait sur le poteau, rebondissait sur un défenseur et terminait sa course au fond du but d’Hatefi. Un but chanceux pour Onhaye, à un moment crucial. L’autre tournant se situait peu après la reprise, lorsque Labiad était exclu et que le talentueux Thibaut Delplank convertissait le coup franc qui s’ensuivait de façon magistrale. Les carottes étaient cuites pour le Léo, qui donnait cependant l’impression de mieux jouer en infériorité numérique. Lors d’une ultime contre-attaque, Lambert, qui avait déjà loupé deux magnifiques occasions, inscrivait le numéro trois. Signalons également, pour être complet, les très belles interventions du gardien Nicolas Hatefi, dont un beau sauvetage face à Lambert.

Léopold FC: Hatefi; Labiad, Kano, Shamavu, Marino; Aydouni, Dano, Angeli, Diop (76e Nineza), Eckelmans (67e Chairi); Sow

Onhaye: De Vriendt; Leclef, Granville, De Maeyer, Bastin; Guiot, Gilain, Wauthy, Delplank, Lambert; Kembi.

Arbitre: M.Denil

Avertissements: Kembi, Leclef, Hatefi

Exclusion: 58e Labiad (2 j).

Buts : 9e Sow (1-0), 48e Lambert (1-1), 52e Delplank (1-2), 89e Lambert (1-3)





UR Namur FLV - Stockay: 1-4

L'UR Namur avait la possibilité de fêter une nouvelle fois son titre avec ses supporters ce samedi soir dans une rencontre sans réel enjeu, entre les deux champions de D3 amateurs. Menés de deux buts, les Namurois ont réduit le score juste avant la pause. Mais ce bon coup psychologique n’aura pas eu d’influence sur la seconde période durant laquelle Stockay a tué tout suspense en vue du match retour qui se déroulera le 11 mai à 18h30.

UR Namur FLV: Aromatario (45e Debroux) Descontus, Bojovic, Vander Cammen, Toussaint ; Rosmolen, Boukamir (68e Becker), Kitoko, Mwemwe, De Roos (80e Graulus), Mvulubundu

Stockay: Longaretti ; Piette, Dejoie, Dehon, Lempereur, Monmart, Lambert, Delmotte (74e Demaerschalk), Clerbois (82 Detullio), Hansoulle, Saglam (68e Cwynar)

Arbitre : M.Brogniez

Avertissements : Piette, Clerbois

Les buts : 13e Lambert (0-1), 25e Saglam (0-2 sur pen), 42e Rosmolen (1-2), 73e Lambert (1-4), 82e Lambert (1-4)