Enfin une victoire pour Pays Vert face à Wavre.

Wavre - Pays Vert 0-2

Premier succès en 2020 pour Pays Vert. Les hommes de Jimmy Hempte se sont facilement débarrassés de Wavre Sports 0-2 samedi soir. Le score aurait d’ailleurs pu être bien plus lourd si les visiteurs n’avaient pas loupé un paquet d’occasions. Heureusement pour eux, les Brabançons wallons n’étaient pas inspirés du tout. Encore une fois cette saison.

Pas inspirés comme sur les deux buts visiteurs. Après un long dégagement de Mercier, Eckhaut arrachait un ballon des pieds de Djomo, trop attentiste sur ce coup. Le cuir arrivait chez Paternostre qui trompait aisément Marques. Sur le 2-0, Djomo et Parent laissaient bien trop de libertés à Hospied. Son centre trouvait la tête de Vandeville. Pleine lucarne.

Pas inspirés non plus quand Edras tirait au-dessus (86e) et quand Swen loupait un penalty (91e), les deux seules possibilités macas de la soirée.

Après deux revers et deux partages, Pays Vert fait donc la bonne opération en bas de tableau. Wavre file un peu plus vers la P.1.

Wavre Sports : Marques; Djomo, Devillé, Abudo (65e Goy), Emponza ; Bertin (46e Swen), Parent ; Mangunza, Karoun (62e Guler), Gasmi ; Edras.

Pays Vert : Mercier; Thulier, Fievez, Pieraert, Vallera ; Leleux, Hospied ; Vandeville, Paternostre (78e Paternotte), Eckhaut (88e Dubois) ; Ramser (78e Mszanecky).

Arbitre : M. Tirone

Avertissements : Vallera, Devillé, Swen.

Les buts : 12e Paternostre 0-1, 33e Vandeville 0-2.

PAC Buzet - Tournai 1-0

À la maison, Buzet voulait confirmer sa belle victoire de la semaine passée. Face à une équipe de Tournai qui restait sur un revers et un nul, les Pont-à-Cellois devaient jouer crânement leur chance. Si le début de rencontre était à l'avantage des visiteurs, les hommes de Roch Gerard tenaient le coup contre le vent. Ils souffraient même quelques occasions, en fin de première.



Au retour des vestiaires, les visités tentaient de profiter du vent. A force de pousser, ils obtenaient plusieurs corners. Sur l'un d'eux, Cuypers étaient à la bonne place. Sur sa troisième tentative, il trouvait la faille. Avec ce succès, Buzet se donne de l'air. Son bilan en 2020 est de treize points sur dix-huit. C'est de bon augure pour la suite. Du côté de Tournai, il est déjà temps de réagir ! J.De.



PAC Buzet : Delwarte, Murrone, De Decker, Cuypers, Afflisio, Nze (59e Brismez), Antenucci, Ficheroulle, Boumediane (59e Hauben), Nitelet, Francart (80e Bilstein).

Tournai : Chopin, Ivanof, Diakhaby, Aa. Laganase, Delobeau, Petit (70e Ay. Laganase), Pio, Hammu (87e Holuigue), Delacourt (58e Hassan), Frutos, Marigard.

Arbitre : M. Tanko.

Avertissement : Ficheroulle.

Le but : 81e Cuypers (1-0)

Quévy-Mons - Gosselies 4-1

Bah s’offre un quadruplé

Lors d’une première période assez rythmée, les Montois se montraient à leur avantage. Après un envoi de Vertsraeten sur la transversale, Gahungu prenait la défense visiteuse de vitesse et servait idéalement Bah qui ouvrait facilement le score. Ce dernier doublait la mise d’un bel envoi juste avant la demi-heure. Loin de se décourager, les Casseroles réduisaient la marque dans la foulée, suite à un corner repris par Bombele que déviait dans son propre camp Jérémie Petron. Juste avant le repos, Gahungu avait la balle de break au bout du pied mais manquait la cible à deux mètres du but. Méconnaissables en seconde période, les hommes de Luigi Nasca étaient dominés par des Gosseliens qui combinaient bien. Cependant, mis à part une tête de Steens qui obligeait Sacha Petron à s’employer, les occasions étaient une denrée rare. En fin de match, Bah assurait la victoire des siens en inscrivant deux buts supplémentaires s’offrant du même coup un quadruplé. C.D.

Quévy-Mons : S. Petron ; Verstraeten, J. Petron, Chebaiki, Mairesse ; Debole (70e Lufimbu), Michel (88e D’Errico), Ulens, Mbenti ; Bah, Gahungu.

Gosselies : Doeraene ; Santinelli, Steens, Lefebvre, Kemayou ; Dehont (70e Langlet), Soudant, L. Noël, K. Noël, Mascaux (79e Deboutez) ; Bombele.

Arbitre : M. Soors.

Avertissements : Vertraeten, Ulens, Soudant, K. Noël, Steens, Mascaux.

Les buts : 15e Bah (1-0), 29e Bah (2-0), J. Petron csc (2-1), 85e Bah (3-1), 90e Bah (4-1).

USG Tertre-Hautrage - Ganshoren 2-3

Victoire dans la douleur mais méritée pour le leader face à une formation qui ne sera pas rassurée mathématiquement mais bien dans le jeu. La première période était équilibrée avec une première alerte pour Suederick après 10 minutes mais le leader donnait un petit coup d’accélérateur en milieu de période et après un beau sauvetage de Polain sur un essai de Kumba, Garcia Calvete trouvait l’ouverture sur une reconversion rapide.

La deuxième mi-temps était assez folle avec le break réalisé par Kumba puis l’une ou l’autre occasion de tuer le suspense. Les Borains remontaient leur handicap de deux buts mais contrairement à la semaine passée, ils ne parvenaient pas à passer devant. Et ils concédaient le but fatal via le capitaine Coet sur phase arrêtée, permettant aux Bruxellois de mettre la pression sur leur dauphine Jette qui joue ce dimanche.

Tertre-Hautrage : Polain, Jean-Philippe, Fassin, Dupire, Wantiez (55e Ngungu), Collier, Garcia Rendon, Toscan (80e Bostjancic), El Araichi (55e Melckenbeeck), Henry, Heddadji

Ganshoren : Suederick, Nerinckx, Coet, Ynard, El-Takny, Tchoutang, Camara, Garcia Calvete, Vanderhaegen (87e Sefgjini), Kumba, Kambala (46e Van Der Vennet, 87e El Hajjouji)

Arbitre : M. Federico

Avertissement : Garcia Rendon

Les buts : 25e Garcia Calvete (0-1), 52e Kumba (0-2), 63e Heddadji (1-2), 74e Henry (2-2), 83e Coet (2-3)