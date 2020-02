La rencontre opposant Tournai à Jette ne se jouait pas dans les conditions les plus optimales.

TOURNAI 2 – 2 JETTE

Les premières rafales de la tempête Dennis attendue ce dimanche se faisaient déjà sentir et cela se ressentait dans le jeu. Si la première période était assez vide en contenu, la seconde était beaucoup plus animée. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui concrétisaient les premiers. Suarez Y Menendez, qui concrétisait une magnifique séquence offensive, ne laissait aucune chance à Chopin, le portier tournaisien.Les Sang et Or n'avaient cependant pas vraiment le temps de douter puisque moins de cinq minutes plus tard, l'arbitre désignait le point de penalty en leur faveur suite à une main de Karamoko. Petit ne tremblait pas et remettait les deux équipes à égalité. Dans la foulée, les visiteurs voyaient Kamara se faire exclure pour avoir stoppé fautivement Marigard qui partait au but. À dix minutes du terme, Petit, toujours lui, obligeait Laborde, le gardien adverse, à se détendre. Delacourt suivait parfaitement l'action et n'avait pu qu'à pousser le ballon au fond des filets. Les locaux pensaient s'envoler vers la victoire, c'était sans compter le jusqu'au boutisme de Jette. Ruiz-Cerqueira arrachait le point du match nul à quelques minutes de la fin du match.

Tournai: Chopin; Delobeau, Diakhaby, Leganase Aa., Ivanof; Leganase Ay. (62e Destrain), Frutos, Hassan; Petit, Delacourt (82e Hammu), Marigard (74e El Ghandor).

Jette: Laborne; Kamara, Ruiz-Cerqueira T., Camara, Mbango; Cruz Do Santos, Suarez Y Menendez, Agorakis (58e Van Driessche), Nzayadiambu (79e Malki); Ruiz-Cerqueira I., Cortvriendt (58e Karamoko).

Arbitre: M. Diskeuve.

Avertissements: Diakhaby, Karamoko, Leganase Aa., Ruiz-Cerqueira T..

Exclusion : 73e Kamara.

Buts: 63e Suarez Y Menendez (0-1), 67e Petit sur pen. (1-1), 79e Delacourt (2-1), 88e Ruiz-Cerqueira I. (2-2).







Symphorinois – Wavre 1-0

Nouvelle victoire pour les Montois qui conservent le maximum de points en 2020 même si ce fut plus laborieux face à la lanterne rouge wavrienne. Face à une équipe qui a joué très repliée pendant une bonne partie du match, les locaux n’ont dû leur salut qu’à un centre-tir victorieux de Petta après 20 minutes en 2e mi-temps. Avant cela, les occasions avaient été exclusivement face à marques mais Traore n’était pas dans un grand jour. Après l’ouverture du score, l’équipe drivée par Tibor Balog a essayé de montrer un visage plus offensif mais sans réellement être dangereuse. Tout au plus pouvait-on noter l’une ou l’autre phase arrêtée, mais mal exploitées. Ce revers pousse un peu plus les Macas vers la P1, et le Rapid vers le top 5.



Symphorinois : Bauvois, Citron, Ruggeri, Sotteau, Mabille, Druart, Petta, Kwembeke, Romano (81e Debus), Erculisse (76e Falzone), Traore

Wavre : Marques, Parent, Iglicki, Djomo (68e Goy), Mangunza, Edras Tshanga, Karoun, Bertin (68e Guler), Gasmi (65e Swen), Devillé, Emponza

Arbitre : M. Loockx

Avertissement : Emponza

Le but : 64e Petta (1-0)