Le Pays Vert a été humilié dans le derby.

Tournai - Pays Vert 6-0

Ce sont des Tournaisiens revanchards qui accueillaient, ce samedi soir, des Athois dans le cadre de la 20e journée de D3 Amateurs. Un beau derby de Wallonie picarde qui allait tenir toutes ses promesses entre deux équipes en quête de succès en 2020. En effet, si le Pays Vert devait se contenter de deux partages sur les deux rencontres de championnat jouées depuis le début de l'année, ce sont deux défaites qui étaient par contre à mettre à l'actif du RFC Tournai. Si les Sang et Or devaient profiter de ce derby pour se relancer, c'est mission parfaitement accomplie. Les hommes de Carmelo Cannetti allaient d'ailleurs même livrer un véritable festival offensif ! Destrain, Marigard et Hassan fixaient le score à 3-0 à la mi-temps.

Les Athois, qui passaient complètement à côté de leur match, se devaient de réagir en seconde période. Une réaction qui n'aura finalement pas lieu. Les locaux enfonçaient encore le clou via Marigard et Ayrance Leganase pour le 4 puis le 5-0. Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas: Vandeville face à un but vide à la 70e parvenait à ne pas cadrer sa frappe… À dix minutes du terme, Mercier ne pouvait capter parfaitement un centre de Petit, Sow en profitait pour alourdir le marquoir à 6-0. Jamais, cette saison en championnat, Tournai ne s'était imposé avec une telle avance et jamais le Pays Vert ne s'était incliné de la sorte !

Tournai: Nicolas; Delobeau, Deschryver, Leganase Aa., Ivanof; Destrain (56e Hammu), Frutos, Hassan (66e Sow); Petit, Leganase Ay. (73e El Ghandor), Marigard

Pays Vert: Mercier; Dubois F., Leleux Sv., Dubois J., Thulier (46e Hospied); Paternotte, Vallera (51e Leleux Sa.), Pieraert, Vandeville; Eckhaut, Jadot.

Arbitre: M. Malhaise.

Avertissements: Dubois J., Eckhaut, Marigard.

Les Buts: 9e Destrain (1-0), 22e Marigard (2-0), 38e Hassan (3-0), 63e Marigard (4-0), 69e Leganase Ay. (5-0), 78e Sow (6-0).

