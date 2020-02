Les Cinaciens n'ont pas qu'une bouchée des Mormontois.

Ciney - Mormont 5-2

Mormont a mieux entamé la partie que Ciney avec deux possibilités dans les premières minutes mais ce sont bien les Bleus qui ont ouvert le score. Villano profitait d'une infiltration de Roldan-Simon dans le rectangle, qui faisait suite à un ballon repoussé par le portier adverse sur une frappe de Diansangu, pour ouvrir la marque. Mormont a ensuite eu de larges espaces en attaque, en a profité pour se montrer dangereux mais a manqué d’efficacité.

Contrairement à Ciney qui a encore inscrit deux buts via Diansangu et Audran. Mais Mormont a méritoirement réduit la marque sur un coup-franc tendu de Crevcoeur juste avant la pause. Ciney a souffert sur les différents assauts mormontois en seconde période. Encore plus après l'exclusion de Vandiepenbeeck pour avoir marqué de la main sur un corner à un quart d'heure de la fin. Mais même à 10, les Bleus ont tenu le coup et ont réussi à tuer le match sur penalty et via choisez dans les arrêts de jeu. Il s'agit de première victoire de la saison de Ciney à domicile. S.M

Ciney : Monteleone ; Gauchet, Vandiepenbeeck, Boudjemaa, Lamour (21e Baudot) ; Diansangu, Roldan-Simon, Dandoy (58e Kouadio), Audran (70e Lambrechts), Choisez ; Audran

Mormont : Lejeune ; Doutreloup, Crevecoeur, Lejeune, Pirson (60e Charneux) ; Marchal, Spinosa (66e Godelaine), Dardenne, Bisconti (68e Henrotay), Mahin ; Michel

Arbitre : M. Theunis

Avertissements : Mahin, Spinosa, Roldan-Simon

Exclusion : 73e Vandiepenbeeck



Les buts : 11e Villano (1-0), 27e Diansangu (2-0), 32e Audran (3-0), 45e Crevecoeur (3-1), 80e Villano (4-1 sur pen), 87e Doutreloup (4-2), 90e + 3 Choisez (5-2)

Rochefort - Raeren 1-2

Bien connaître cette équipe de Raeren (et son coach) pour l'avoir déjà affrontée plusieurs fois avec Stockay n'a pas servi Yannick Pauletti et Rochefort qui ont concédé un but dans le premier quart d'heure. Un score que les Germanophones sont parvenus à tenir jusqu'à la pause pour ensuite réussir à doubler la mise à l'heure de jeu. On pensait le match plié mais Ouedraogo a su redonner un peu d'espoir aux Marcassins en réduisant l'écart. Mais ce but n'a pas été suffisant pour recoller au score. Au classement, Raeren prend provisoirement la 3e place (43 pts) à une unité de Aische battu par Huy et à trois points de Warnant qui affronte Richelle ce dimanche tandis que Rochefort reste caler à le 6e position (31pts).

Rochefort : Martinez ; Rentmeister, Leroy (80e Claude), Leleu, Antoine, Liotta (87e Labar), Ouedraogo, Marion, Lambert, Atheba, Pingaut (54e Chenon)

Raeren : Johnen ; Kupper, Laschet, Klauser, Bong, Evertz (75e Islamovic), Akdim, Collubry (57e Becirovic), Niro, Koonen (80e Offerman)

Arbitre : Urbain

Les buts : 12e Klauser (0-1), 58e Stoffels (2-0), 67e Ouedraogo (1-2)

Oppagne - Spy 0-0

Match à rebondissement avec une équipe de Spy qui va mener à la marque une bonne partie de la rencontre grâce à Sbaa en début de rencontre (0-1). Raskin effectue des changements à l'heure de jeu qui vont s'avérer décisif. A peine monté au jeu, Jérôme Jadot reprend victorieusement pour égaliser (1-1). Dix minutes plus tard, c'est Etienne qui va mettre son équipe au commandement avant d'assurer la victoire des siens sur penalty.

Oppagne : Mazzarra, Polis (15e Gena), Jo.Jadot, De Bona (60e Fiacre), Raskin (Je.Jadot), R.Bonjean, Yema, Etienne, M.Bonjean, Nijskens, Guillaume.

Spy : Aromatario, Mignon, Y.Boujabout (67e Melenge)00, Sbaa, Hadim, M.Boujabout, Kilewuka, Blanchard, Vigneront, Dury.

Arbitre : K.Sesimpele.

Avertissements : Blanchard, Guillaume, Je.Jadot, Hadim, Gena, M.Bonjean.

Aische-Huy 0-1

Le fort vent empêchait la bonne fluidité des échanges, et les occasions nettes étaient rares lors du premier acte. Cela dit, à la 8e minute, Seck fonçait plein axe et se retrouvait en face-à-face avec le portier Prevot, qui s’emparait finalement du cuir. Un but de Samouti était ensuite annulé pour hors-jeu, au grand mécontentement des Aischois, mais c’était à peu près tout pour la première mi-temps. Par la suite, une tête de Seck suite à un centre de Ben Saïda était un peu trop décroisée. En face, un puissant coup franc à ras de sol de Dethier mettait en difficulté le gardien Crahay qui s’y prenait à deux fois devant deux Aischois. Les occasions nettes étaient pour Huy en fin de partie. Sur un ballon de Cosse, Gaziaux mettait presque une tête dans ses propres filets. Peu après, un centre de Bartholome trouvait Seck mais ce dernier, pourtant très bien mis, plaçait le cuir juste à côté du goal adverse. On ne croyait pas voir un but, lorsqu’à la 90e, Seck profitait d’une approximation défensive locale pour crucifier Prevot d’un tir en force. Voilà une victoire capitale pour les Mosans, la 3e d’affilée, dans la course au maintien. Pour Aische, en chasse derrière le leader Warnant, c’est un petit coup d’arrêt après un très beau 25/27.

Aische : Prevot, Piret, Delvigne, Macalli, Dethier (85e De Ketelaere), Samouti, Marrazza, Gécé (73e Michels), Joannès, Daout (85e Detienne), Gaziaux.

Huy : Crahay, Vander Cammen, Benothman, Martin (91e Hernandez), Seck, Ben Saïda (81e Allassane), Mathieu, Bartholome, Dion, Thiaw, Cosse.

Arbitre : Rojas.

Avertissements : Cosse, Ben Saïda, Dethier, Daout, Samouti.

But : 90e Seck (0-1).

Sprimont - Meix 3-2

Restant sur quatre revers de rang, les Carriers ont réussi à stopper la spirale négative. Non sans mal. S’ils n’ont jamais dû courir après le score, les Carriers ont été contraints de faire preuve de patience afin de décrocher trois précieuses unités. On notera la sortie sur blessure d’Akono en toute fin de match.

Sprimont : Murcia; Pezzin, Fall, Bernard, Cavillot, Czagiel, La Delfa (71e Da Silva), Balthasart, Beltrame (88e Choupo), Burton, Akono (89e Keysers).

Meix : Brolet, Georges, Blaise, Neetens, Schmit, Collette, Lecomte, Jacques, Aubois, Gasparoto, Courtois.

Arbitre: M. Gabriel

Avertissement: Czagiel

Les buts: 8e Burton (1-0), 20e Jacques (1-1), 54e Burton (2-1), 71e Blaise (2-2), 88e Cavillot (3-2).