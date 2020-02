Après son succès sans appel 5-0 contre Ciney il y a deux semaines, Huy recevait les Rochefortois qui, malgré une victoire contre Sprimont le week-end dernier, avaient aligné trois défaites d’affilée et étaient en légère crise.



La 1ère période est relativement équilibrée même si les Huttois se montrent un peu plus dangereux que leur hôte. Le groupe de Pascal Bairamjan va passer la seconde en deuxième période. Dans les vingt dernières minutes, deux buts coup-sur-coup de Seck (de la tête) et Martin (du gauche via un centre) vont concrétiser une seconde mi-temps maîtrisée par Huy. Sur leurs derniers matchs, les Mosans ont donc décroché six points importantissimes dans la course au maintien.

Huy : Crahay; Vander Cammen, Thiaw, Dion, Kitoko; Mathieu, Bartholome, Ben Saïda; Martin (81e Rupcic), Cosse, Seck.

Rochefort : Martinez Perez; Leleu, Rentmeister, Rhatay, Marion, Liotta, Ouedraogo (65e Claude), Staes (36e Chenon), Lambert, Antoine, Pingaut (78e Benassy).

Arbitre : M. Tanko

Avertissements : Staes, Mathieu, Vander Cammen & Rhatay.

Les buts : 71e Seck (1-0) & 73e Martin (2-0).