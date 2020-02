Les Hutois n'ont fait qu'une bouchée de Ciney.

Huy - Ciney 5-0

Suite à cette défaite, les Cinaciens confortent leur lanterne rouge tandis que les Hutois ont acquis une indispensable victoire dans leur quête de maintien. Si les visiteurs ont tenté de rivaliser lors de l’entame de match, un pressing de Seck, le dernier renfort hutois poussait le gardien à la faute. Son dégagement trouvait le dos de l’attaquant local… qu’il accrochait dans la foulée. Cosse transformait le penalty. Le nouvel avant italo-sénégalais des Mosans, réputé pour son efficacité, loupait cependant deux opportunités d’inscrire son premier but dans notre championnat. Ce dont ne se privait pas J. Mathieu d’une frappe des 25 mètres qui fila tout droit en pleine lucarne. Sur un long ballon de Ben Saida, Cosse, esseulé au petit rectangle, pliait le match avant la pause. Le second acte se traînait, le premier événement étant la blessure de Gauchet, suivi, à un quart d’heure du terme du troisième but de Cosse, idéalement servi par Martin. Jadot concluait la soirée dans les arrêts de jeu. Huy a-t-il entamé sa remontada ? Il faudra enchaîner pour confirmer…

Huy : Crahay; Dion, Vander Cammen, Thiaw, Nawezi; Kitoko, J. Mathieu (89e Hernandez); Ben Saida, Martin (77e Benothman), Cosse (83e Jadot); Seck.

Ciney : Monteleone; Jorand, Baudot, Vandiepenbeek, Despas; Audran (68e Gauchet), Boudjemaa, Roldan-Simon, Villano, Choisez (46e Lamour); Lambrechts (46e Diansangu)

Arbitre : M. Gabriel

Avertissements : Monteleone, Vandiepenbeek, Roldan-Simon, Diansangu, Boudjemaa, Benothman

Les buts : 18e Cosse sur pen. (1-0), 26e J. Mathieu (2-0), 34e Cosse (3-0), 75e Cosse (4-0), 90e+1 Jadot (5-0)