Ce vendredi soir, il a été décidé de suspendre tous les matchs et entraînements des plus de 12 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles et ce, jusqu'au 19 novembre . Une décision prise suite à l'augmentation du considérable du nombre de cas positifs au coronavirus ces dernières heures, principalement dans le sud du pays. Elle valable pour toutes les compétitions amateurs.En football, les questions autour de la Nationale 1 se posaient à nouveau. Située entre le monde amateur et le monde professionnel et mélangeant francophones et flamands, elle est souvent un peu oubliée... Les Francs Borains, La Louvière Centre, l'Olympic Charleroi, Visé et le RFC Liège ont-ils le droit de s'entraîner? Pourront-ils jouer avant le 19?La réponse à tout cela est non ! La décision prise ce vendredi les concerne également. Ils sont donc à l'arrêt le plus complet pendant presque 1 mois. Par contre, du côté flamand, les clubs nous confirment qu'ils ont encore l'autorisation de s'entraîner.Une réunion de crise est prévue ce lundi à l'Union Belge.