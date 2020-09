Au stade de Gosselies ce dimanche, les journalistes et les photographes se demandaient ce qui était en train de se passer. Etait-ce le bon jour de match ? Sur le synthétique du Stade Bardet, une bande de gamins défiait des hommes, ceux de Vorselaar, en Coupe de Belgique.



L'explication arriva rapidement. Trois membres de l'équipe première étaient positifs au Covid-19. La bulle du noyau de D3 amateurs a dû être placée en quatorzaine, en attendant un passage en revue des troupes.



"En fait, après Givry, Evans Swen m'a dit qu'il n'était pas bien et qu'il ne savait pas venir s'entraîner de la semaine", explique Fabrice Focant, l'entraîneur. "Dans la foulée, Loïck Noël, qui a pris un coup, m'a raconté qu'il avait mal au dos. Puis, il m'a recontacté pour me dire qu'il n'était pas au top. Dans la minute qui ont suivi, c'est cette fois Toni Mascaux qui a fait la même chose. Ils ont donc tous dû passer un test. Et on a appris qu'ils étaient positifs. Du coup, toute l'équipe doit désormais respecter les règles en vigueur. Je pense que le tracing a dû prévenir Givry, mais je compte les appeler de mon côté."

Dimanche matin, Franco Scimemi, le président du club, a dû prendre une grande décision. Celle d'aligner les espoirs face à Vorselaar, une P1 anversoise.



(...)