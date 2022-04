Felice Mazzù, face à Michel Lecomte, a partagé sa vision de la troisième mi-temps dans ACFF Actu, l'émission hebdomadaire de l'ACFF. "C'est le moment où vous crééz et formez réellement un groupe", indique-t-il d'entrée.

Pour l'entraîneur de l'Union, c'est un passage obligé dans la vie d'un groupe. "Dans le foot amateur, j'ai vécu très souvent ces moments. Malheureusement, je ne le vis pas assez dans le foot pro. Cela permet de parler d'autres choses que ce que l'on se dit habituellement sur un terrain. Le fait de partager un verre après le match permet de sympathiser et de mieux se connaître. On se dit des vérités, que ce soit sur la rencontre ou pas. C'est un moment hyper important pour moi. Je ne l'ai jamais exigé mais j'ai toujours souhaité que les joueurs se retrouvent après le match pour parler de tout et de rien. C'est vraiment primordial."

"Je ne suis pas dans l'autoritarisme"

Conscient des possibles excès, Felice Mazzù ne veut pas non plus tomber dans l'interdiction et le contrôle: "Vous ne pouvez pas empêcher quelque chose qui se passe devant vous alors qu'elle se passerait ailleurs sans votre présente. Je ne suis pas dans l'autoritarisme dans ma philosophie et je pense que c'est quelque chose que les joueurs apprécient."