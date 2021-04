Depuis plusieurs jours, la tenue de la finale entre Castors Braine et Namur alimente toutes les conversations des suiveurs du basket belge.

Si jusqu'à hier soir, on pouvait espèrer voir se disputer l'unique manche de la finale des playoffs ce mercredi, tout est remis en question.

En effet, les Brainoises se retirent ce qui annule du coup la finale de ce mercredi soir.

Qu'en est-il du titre? Du côté de Braine, le président Platieau indique que: "On n'est pas forfait, notre équipe se retire, aucune équipe n'est déclarée championne. Si la compétition est arrêtée aucun titre n est décerné".

Ce mercredi matin, par l'entremise d'un communiqué, Basketbelgium communiquait ceci: "L’absence d’une des 2 équipes équivaut à l’arrêt définitif de la compétition." Ce qui reviendrait à ne couronner aucune équipe.

Communiqué de presse de ce mercredi 28 avril

Ce mardi 27 avril 2021, le conseil d’administration de Basketball Belgium avait convié les dirigeants des 2 clubs appelés à disputer la finale en une manche des play-off : Castors Braine et Namur Basket Capitale à une dernière entrevue.



Au terme de cette entrevue où il est apparu que les 2 clubs n’envisageaient pas conjointement le report de la rencontre programmée le 28 avril 2021 à 20h30 dans les installations de la salle Gaston Reiff, le conseil d’administration de Basketball Belgium a décidé, sur proposition du département compétition, d’appliquer le protocole inhérent au déroulement des play off tel qu’il a été approuvé et validé par les 4 clubs participant aux play off du championnat TDW 2020-2021.



En d’autres termes, la finale des play-off reste programmée au 28 avril 2021 à 20h30. L’absence d’une des 2 équipes équivaut à l’arrêt définitif de la compétition.