Braine et Namur joueront-ils ce mercredi en un seul test-match la finale des playoffs de la Top Division Women 1 ? Les différents acteurs se renvoient en tout cas la balle alors que le déroulement de cette finale initalement prévue en 3 manches a déjà été chamboulée en raison de plusieurs cas positifs dans le rang des Castors.





Namur veut jouer, Braine souhaite postposer et la Fédération compte les points. Vu les cas de Covid dans l’effectif (5 joueuses pros et 1 jeune peuvent actuellement jouer), dans l’attente des résultats PCR et vu qu’elles n’ont absolument pas pu se préparer collectivement pour l’échéance, les Brabançonnes ont proposé à Namur et à la Fédération de jouer ce samedi 1er mai. Namur a refusé.



"Pour rester neutre, si les deux équipes sont d’accord, on peut jouer samedi mais les deux équipes ne s’entendent pas", pointe le président de l’AWBB, membre du conseil d’administration de Basket Belgium.



Elles ne s’entendent pas au propre comme au figuré. " Aujourd’hui, o n doit entendre les clubs de la TDW1 pour préparer la saison prochaine", poursuit Jean-Pierre Delchef. " On espère bien garder Namur et Braine un peu plus longtemps à la table virtuelle pour essayer que tout le monde se parle. On a suivi les demandes des clubs d’arrêter fin avril pour ne pas qu’ils aient des soucis d’ordre contractuel avec les joueuses."



Si Braine ne peut jouer, Namur sera champion





Namur et Braine ont par ailleurs adhéré au règlement adapté des playoffs. Entre fin de contrat de sportif rémunéré, fin de bail ou fin de leasing, une prolongation du championnat peut poser des problèmes juridiques aux clubs par rapport à leurs joueuses.



L’arbitre de ce duel extra-sportif pourrait être le médecin de la fédération. En fonction des certificats médicaux envoyés par les Castors, de la contagiosité des joueuses par rapport aux équipières et adversaires, c’est lui qui pourrait mettre fin à ce simulacre sportif. En attendant, tant que Braine est capable d’inscrire cinq joueuses sur la carte, la rencontre est censée se dérouler ‘normalement’ ce mercredi. " A noter que si le match ne peut pas se jouer, l’équipe de Castors Braine sera forfait et donc éliminée de la compétition", indique la dernière communication de Basket Belgium.