Depuis le 13 octobre et la décision prise par les instances de stopper les championnats en raison de la croissance de l’épidémie de Covid-19, les joueurs de football sont à l’arrêt. Leur corps aussi. Face à cette interruption qui dure depuis près de deux mois, les entraîneurs et leur préparateur physique ont tenté de trouver des solutions pour que leurs joueurs gardent la forme, la plupart devant suivre un programme fait de courses à pied et d’exercices de renforcement musculaire, histoire d’être un minimum prêt le jour de la reprise.

Cette reprise, elle se profile plus concrètement depuis l’annonce faite ce lundi par les instances de notre football d’une reprise des compétitions fixée au 13 février, et donc le début d’une préparation autorisée aux alentours de la mi-janvier. Cette préparation s’annonce périlleuse pour les préparateurs physiques qui devront faire attention à ne pas brusquer les corps après un arrêt de trois mois mais qui devront préparer les joueurs en quatre semaines à peine, soit deux de moins que lors d’une préparation estivale.

Sébastien Huyghe, préparateur physique bien connu dans le monde du football, pour avoir travaillé avec des pointures comme Philippe Saint-Jean, Dante Brogno, Felice Mazzù, Albert Cartier et actuellement Drazen Brncic, nous livre ses conseils pour une reprise réussie.