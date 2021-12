Depuis le dernier Codeco et l’obligation de jouer à huis clos et le souhait des clubs amateurs de ne plus jouer sans public ni buvette, les différentes instances du football belge (NDLR: Union belge, l’ACFF et la VFV) se sont réunies en urgence ce lundi. "Plusieurs solutions sont sur la table et seront étudiées, ce mardi pointe David Delferière, le président de l’ACFF. C’est seulement aux alentours de 17h qu’une décision officielle sera prise."

Conscient des difficultés rencontrées par les clubs amateurs, l’homme fort du football francophone estime "qu’il y a peu de doutes pour que l’on continue à jouer dans ces conditions. Aucune décision n’a encore été prise mais je ne suis pas optimiste. La tendance va vers une interruption temporaire de toutes les compétitions, jusqu’à la mi-janvier." Voilà qui a le mérite d’être clair. Réponse ce mardi, vers 17h donc.