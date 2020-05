La règle vient de changer, ce qui devrait faire épargner pas mal d'argent aux clubs. Ils seront cependant sanctionnés d'une autre manière.

Cependant, si ces éléments de moins de 21 ans ne sont pas alignés, un ou deux joueurs de remplacement, en fonction de leur absence, devront être inscrits en moins sur la feuille de match. Plus concrètement, les équipes avaient le droit de placer quatre joueurs (en D2-D3 amateurs et P1) sur le banc jusqu'ici. Maintenant, ce nombre sera réduit à trois si elles n'alignent qu'un joueur de moins de 21 ans et à deux si elles n'en alignent aucun!





Les clubs qui ne respecteront pas la règle seront logiquement sanctionnés.



Voilà qui risque de changer pas mal de choses!



De la D1 amateurs à la P1, toutes les équipes étaient obligées jusqu'ici d'aligner sur la feuille de match au minimum deux joueurs qui, avant le 1er janvier précédant la saison, n’avaient pas 21 ans. Si ce n'était pas le cas, il se voyait recevoir une amende par infraction: 50€ pour la première, 150 pour la deuxième et 250 à partir de la troisième.Ces amendes engendraient parfois un coût très important pour les clubs sur l'ensemble d'une saison. A partir du prochain championnat, ils ne seront plus mis à l'amende. C'est ce que rapporte la Vie Sportive de cette semaine.