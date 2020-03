Après les matchs, ce sont les entraînements qui sont interdits à cause du Coronavirus.

Au départ, l'Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) expliquait que chaque club devait prendre la meilleure décision possible en interne. "Nous interdisons tous les matches, officiels et amicaux, mais nous ne pouvons pas décider à la place des clubs ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire au niveau des entraînements et des réunions en interne. Nous espérons que la sagesse des adultes (dirigeants et formateurs) prévaudra et qu’ils prendront toutes les décisions adéquates pour protéger au mieux la santé de leurs joueurs", détaille l'ACFF sur son site.

Plusieurs clubs avaient déjà pris la décision d'annuler leurs entraînements pour éviter tout risque de propagation du virus.

Quelques heures plus tard, le discours a changé. "En fonction des renseignements que nous recevons au fur et à mesure durant cette journée, l’ACFF décide maintenant d’interdire aux clubs d’organiser des entraînements et ce sans exception aucune."

C'est donc tout le monde du foot qui s'arrête.