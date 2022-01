Aucun Codeco n’est prévu cette semaine, le suivant devrait se tenir en cours de semaine prochaine, probablement le 18 ou le 19 janvier. Et jusque-là, les mesures actuelles sont donc maintenues. Notamment celles qui concernent le football amateur, à l’arrêt actuellement. Partant de là, les rencontres d’alignement fixées mercredi soir, en D2 et D3 ACFF (Oppagne – Jodoigne et Waremme – Givry pour ce qui concerne les clubs luxembourgeois), vont être reportées.

"Même si des décisions concernant l’ouverture des buvettes étaient prises mardi ou mercredi, le délai serait trop court pour les clubs concernés, confie David Delférière, président de l’ACFF. Et je ne suis pas certain non plus que les matches prévus le week-end des 22 et 23 pourront se jouer. Nous prévoyons une communication officielle à ce sujet dans les prochaines heures, au plus tard lundi."