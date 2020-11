Football amateur: on s'éloigne d'une saison complète ! Sport régional Rédaction régionale © Cameriere

Le football amateur de retour début janvier? Une telle hypothèse semble plus qu'utopique. Mais se dirige-t-on directement vers la saison blanche? David Delferière, président de l'ACFF, reste optimiste et analyse la situation.



Le Comité de Concertation de ce vendredi n'a pas évoqué le sport amateur. Cependant, les métiers de contact et l'HoReCa sont à l'arrêt jusqu'au 1er février, même si une réévaluation aura lieu le 15 janvier. Du côté du football non-professionnel, on avait prévu une reprise le premier ou le deuxième week-end de janvier afin de pouvoir tout jouer. Mais on semble donc s'éloigner de cette piste si les vestiaires et buvettes ne peuvent pas rouvrir.



Malgré tout, la saison blanche semble toujours être la dernière solution envisageable. David Delferière, l'homme à la tête de l'Association des Clubs Francophones de Football, reste optimiste. L'ACFF cherche une solution pour le bien de tous, en parfaite harmonie avec la VV, l'aile flamande de l'Union belge.



Avez-vous l'impression d'être à nouveau les oubliés de ce Comité de Concertation?

"Nous ne nous attendions pas à avoir des nouvelles concernant le sport. Il y aura (...)