PàC - Ganshoren 2-3: Buzet peut avoir des regrets

La fiche du match



Contre le leader de la série, Pont-à-Celles espérait bien accrocher au moins un point. Dans leurs installations, les Buzétois jouaient crânement leur chance. Ils espéraient réitérer leur exploit du match aller. Si Ganshoren maîtrisait les débats, il ne trouvait pas la faille. Avant la demi-heure de jeu, Nitelet enroulait parfaitement son ballon. Avant la pause, Nze aurait pu doubler la mise.Au retour des vestiaires, Ganshoren héritait d'un penalty et égalisait. Mais Buzet obtenait la même chose. Cuypers ne tremblait pas. A un quart d'heure du terme, troisième penalty. Et-Tackny égalisait ! Segjimi portait un coup avec le 2-3 et offrait trois points précieux à un leader qui a douté. J.De.: Delwarte; Murrone, Cuypers, Ficheroulle, Afflisio (79e Francart); Boumediane, Antenucci, Van Roosendael (83e Urbain), Nze; Nitelet, Brismez.: Suederick ; Bah (65e Et-Takny), Coet, Timmermans (79e Ymard), Vanderhaeghen ; Famo (46e Sefgjini), Camara, Kumba, Garcia Calvete; Tchoutang, Van Der Vennet.: M. Diskeuve.Tchoutang, Bah, Timmermans, Segjimi, Antenucci, Afflisio.

Les buts : 27e Nitelet (1-0), 51e Vanderhaeghen (1-1, sur pen.), 53e Cuypers (2-1, sur pen.), 75e Et-Takny (2-2 sur pen,.), 78e Segjimi (2-3)





USGTH – Kosova Schaerbeek 4-0

Après une première mi-temps où chaque équipe s’octroyait une grosse occasion, les Hennuyers faisaient la différence en deux minutes par Heddaji et Garcia Rendon. Dans la foulée, Lutula se faisait exclure et menaçait l’arbitre qui interrompait la partie durant une dizaine de minutes. Ensuite, Tertre ajoutait deux buts dans son escarcelle pour remporter un succès aussi mérité qu’important. C.D.

La fiche du match



USGTH : Polain ; Jean-Philippe (76e Wojkiewicz), Collier (79e Toscan), El Araichi, Wattier ; Heddaji, Henry, Dupire, Garcia Rendon, Wantiez ; Saudoyer (46e Bostjancic).

Kosova Schaerbeek : Kojeli ; Saavedra, Malokaj, Fonkeu, Lutula ; Mukota (46e El-Boubsi), Meko, Hmimsa (64e Hammas), Afallah, Diasombé ; Benamar (70e Nkaji).

Arbitre : M. Magas.

Avertissements : Saavedra, Afallah, Jean-Philippe.

Exclusion : 56e Lutula (2j.)

Les buts : 51e Heddaji (1-0), 53e Garcia Rendon (2-0), 84e El Araichi (3-0), 85e Heddaji (4-0).





Wavre-Sports 2 – 1 - Tournai: Wavre crée la surprise chez lui.

Malgré une domination tournaisienne, c’est Wavre qui repart avec les trois points avec un but dans les dernières minutes.

C’est pourtant Wavre qui ouvre le score. Dominés durant une bonne partie de la mi-temps, les Brabançons profitent d’une des seules occasions qu’ils ont pour provoquer un penalty. Gasmi, serein, envoie le ballon dans les filets du gardien tournaisien.

Un espoir qui est de courte durée. Tournai, en forme depuis le début de la rencontre, revient au score après seulement une dizaine de secondes de jeu. Petit traverse la moitié de terrain wavrienne et gagne son face-à-face avec le gardien.

Tournai pousse mais gâche ses occasions. Mais alors que le match semble fini, Mangunza trompe le gardien sur une volée et donne l’avantage à son équipe. Un score qui n’évoluera plus, et permet aux wavriens d’obtenir trois points à domicile pour la première fois de la saison.

La fiche du match



Wavre : Marques, Parent, Iglicki, Mangunza, Edras Tshanga, Guler (89e Berdayes-Franco), Karoun, Bertin, Gasmi (85e Swen), Devillé, Emponza.

Tournai : Chopin, Destrain (60e Delobeau), Petit, Sow, Frutos, Ay. Leganase (65e Delacourt), A. Leganase, Ivanof, Marigard, Deschryver, Hammu (77e Pio).

Arbitre : M. Beluffi.

Avertissements : Marigard, Edras Tshanga, Bertin.

Les buts : 40e Gasmi sur pen. (1-0), 46e Petit (1-1), 87e Mangunza (2-1).





Mons – Leopold 3-2

Lors d’une première période de maigre facture, Chebaiki voyait son envoi repoussé par le montant, avant que les Bruxellois prennent l’avantage grâce à un tir croisé de Aydouni. Juste avant la pause, suite à un coup franc de Debole, Mbenti surgissait et remettait les deux équipes à égalité. Au retour des vestiaires, les Montois montraient un plus beau visage et passaient devant via Bah, bien servi par Debole. Quelques minutes plus tard, Bah récidivait et faisait le break. Les visiteurs continuaient à y croire et se procuraient quelques belles possibilités avant de réduire l’écart à la dernière minute par Dias Correia. Les hommes de Luigi Nasca entament ainsi la troisième tranche par une victoire. (C.D.)

La fiche du match

Mons : De Amicis ; Verstraeten, Petron, Chebaiki, Vannieuwenborgh ; Debole (89e D’Errico), Michel (90e +3 Leclercq), Mbenti, Ulens, Bah ; Fosso (81e Lufimbu).

Leopold : Ebengo ; Eckelmans, Shamavu, Eyenga, Marino ; Naâmane (76e Dias Correia), Serville, Haraburiga (71e Ngangue), Angeli, Aydouni ; Jelassi (66e Kuci).

Arbitre : M. Tanko.

Avertissements : Debole, Haraburiga, Mbenti.

Les buts : 39e Aydouni (0-1), 44e Mbenti (1-1), 55e Bah (2-1), 68e Bah (3-1), 90e Dias Correia (3-2).