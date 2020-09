Beloeil

Entraîneur: Sébastien Terlin (7e saison).

Arrivées: Chris Nzuzi (retour Renaix), Nicola Belfiore (Stade Brainois), Luca Marro (Hornu, via RFB), Benjamin Pierart (Soignies), Ronald Beugnies (Hornu), Martin Frise, Alan Lericque et Simon Wantiez (RAQM), Jordan Baré (Pays Vert), Sacha Cortvrint (Pays Vert, U17), Marco Canivet (RFC Tournai, U17), Clément Vanderstichelen (Pays Vert, via Isières), Florent Tachenion (REAL).

Départs: Gauthier Vandenberghe, Matthieu Mars et Joris Urbain (Dottignies), Matteo Mouquet (Pâturages), Arthur Lesne.



Biévène

Entraîneur: Jonathan Labie (3e saison).

Arrivées: Simon Piette (Ophain), Emmanuel Spinelli (Houdeng), Milo Hinnens (Warcoing), Jules Delitte (Péruwelz), Yann Blairon (Pays Vert), Florian Delvaux (Rebecq B), Matteo Bertolutti (U19, Pays Vert)

Départ: Jonathan Verboekhoven (Meslin B).



Gilly

Entraîneur: Yasin Saruhan (1re saison).

Arrivées: Lokman Atasever (Floreffe), Levent Nalinci (libre), Numan Kilic (Floreffe), Moïse Tosini (Walcourt), Adem Atasever (Wangenies), Recep Turhan (libre), Jérôme Epimenide (Floreffe), Ekrem Demir, Ugur Tekin, Ilim Kale, Giuseppe Dimaso (Wangenies).

Départs: Logan Conard (Gosselies B), Dario Spitaels (Andenne), Tristan Roelandt (Courcelles), Mallory Hardy, Lucas Marana (Thuin), Maxime Carpena (Gerpinnes), Guillaume Mouffe (Andenne), Faysal Mokulu (Hornu).



Houdeng

Entraîneur: Patrice Scelso (1re saison).

Arrivées: Selcuk Alageyik (Hornu), Lamine Bathily (URLC), Arnaud Bourlard (Anderlues), Sacio Caruana (Hornu), Grégory Delwarte (PAC Buzet), Corentin De Paepe (URLC), Robin De Weert (Chapelle), Kevin Finit (USGTH), Nicolas Habets (Athènes Ressaix), Sabri Louahed (Tubize), Justin Mutombo (URLC), Enzo Scaletta (retour du Stade Brainois), Adriano Scelso (URLC), Nicolas Trussart (Naast).

Départs: Jordan Arena (Anderlues), Marco Attardo (Havré), Salvatore De Luca (Anderlues), Brandon Diotallevi (Villers-la-Ville), Gaetan Flener (Monceau), Dylan Lauwers (Naast), Vincent Mascolo (Naast), Nicolas Meo (Gosselies), Luigi Noto-Millefiori (Jemappes), Emmanuel Spinelli (Biévène), Allan Toubeau (Jemappes), Kemal-Can Vicil (Trivières), Ferhat Ulu (Havré).



Hornu

Entraîneur: Said Khalifa (2e saison).

Arrivées: Maverick Debauque (Stade Brainois), Sahim Herzallah (La Louvière Centre), Massimiliano D’Errico, Telly Makinge (RAEC Mons), Hieronym Renard (Espagnola), Faysal Mokulu (Gilly), Samir Belasfar (Menin), Arno Celsy, Maxime Leclercq (Pâturages), Youssouf Boluglu (Symphorinois), Ayoub Belasfar (Hensies), Mohamed Mestali (France)

Départs: Selcuk Alageyik (Houdeng), Joacquim Bouyon (Neufvilles), Ronald Beugnies (Beloeil), Luca Licata (Frameries), Savio Carruana (Houdeng), Batista Carruana (Mesvin).



Molenbaix

Entraîneur: Frédéric Debaisieux (5e saison).

Arrivées: Sullivan Agostino, Fiston Mwika Mula, Rémi Keromest et Rachid Barah (Warcoing), Mathieu Berte (Entente Velaines Enclusienne), Tony Dubois (REAL), Sandy Lechantre (Montkainoise), Dorian Carnoy (Taintignies), Florian Dezitter (Hazebrouck), Kevin Mpenza (Beveren-Leie).

Départs: Jérémy Delattre, Jordan Menet et Constant Lenglart (Péruwelz), Sébastien Abrassart (Pays Blanc), François Lequenne (Anvaing), Jordan Beukenne (Havinnes), Cédric Titeca (P4), Julien Spinelli (Rongy), Nicolas Cuzzucoli (Ere), Corentin Gonçalves.



Monceau

Entraîneur: Michel Dufour (2e saison).

Arrivées: Manu Castronovo , Kévin Vanhorick (Olympic), Maximilien Paulus, Arthur Lebrun, Mallory Lukamba (Couvin/Mariembourg), Andy Chapon (Saint-Amand-LesEaux), Robin Servais (UR Namur), Allan Navona (Soignies), JeanPaul Wauters (Tamines), Jean-Sébastien Caudron (Anderlues), Gaëtan Flener (Houdeng).

Départs: Alessandro Kossianov (arrêt), Alexandre Lambert (arrêt, rejoint le staff), Joaquin Courtin (Ransart), Christopher Matteotti (?), Oussama Blaha (Binche), Christopher Blondiau (Ostiches), Yaya Mariko (MSM/Collège), Gianni Gebbia (Trazegnies), Aurelio Gijssels (MSM/Collège), Keevin Terwagne (Ransart), Jordan Yao (ret. France), Allan Balu (retour France).



Montignies

Entraîneur: Thierry Briquet (7e saison).

Arrivées: Antoine Martin (libre), Lucas Arcangeli (Solières), Martin Gaspard (Courcelles), Luka Conde-Garcia (Gosselies), Stéphane Ghislain (Soignies), Yasin El Badri (Tamines), Anthony Tulli, Abdel Blaha (Jumet).

Départs: Baptiste Spinello (Union Namur), JulienTricot (Gerpinnes), Filippo Bosco (arrêt), Giovanni Lo Manto (Trazegnies), Aissam Boutgmi (Jumet).



Morlanwelz

Entraîneur: Gino d’Angelo (2e saison).

Arrivées: Attilio Giovanni (futsal), Rémy Antoniazzi (futsal), Dylan Balsamo (reprise), Attilio Canaris, Thomas Barbet (Tubize), Jérémy Piela (Snef), Calogero Taverna (Anderlues).

Départs: Grégory Urbini (Houdeng).



Pays Blanc

Entraîneur: Gwenaël Rustin (2e saison).

Arrivées: Romain Delaby (reprise), Sébastien Abrassart (Molenbaix), Nicolas Huyghebaert et Pierre Urbain (PAC), Yanis Derbal (Péruwelz), Nicolas Bariseau (US Tournai), Adrien Detemmerman et Tom Denays (RFC Tournai), Romain Carbonnelle (Esplechin), Stéphane Masquelet (Saint-Amand).

Départs: Jimmy Hempte (T1, Pays Vert), Aurélien Delhuvenne (Dottignies), Nicolas Renard, Julien Timmerman, Valentin Mulnard et Guillaume Mercier (Havinnes).



Péruwelz

Entraîneur: Jonathan Krys (3e saison).

Arrivées: Xavier Berthe (Lauwe), Léon Gahungu (RAQM), Jérémy Delattre, Jordan Menet et Constant Lenglart (Molenbaix), Rémy Vandewattyne (Hornu), Timéo Mincio (Péruwelz, U21), Mathieu Quivy (Bléharies), Igor Bostjancic (USGTH, via Sporting Charleroi).

Départs: Yanis Derbal (Pays Blanc), David Van Nieuwenhuyze (Isières), Lorenzo Muratore et Fabio Cammisuli (Flénu), Alexandre Collie (Dottignies), Romain Dacquin (Isières), Andrea Galofaro (Wiers), Jules Delitte (Biévène), Valentin Dassonville (Rebecq), Romain Tainmont (Escaudain), Yannick Lacam (Raismes).



Ransart

Entraîneur: Nicolas Flammini (2e saison).

Arrivées: Keevin Terwagne, Joaquin Courtin (Monceau), Michaël Dave (JS Turque), Jean Yeodoh, Michaël Van Buyten, (Olympic), Rosario Pepe (Trazegnies), Lucas Gilliard (Courcelles), Selim Arikan (Courcelles).

Départs: Logan Dosogne, Mallory Lorenzo y Gonzàlez (Courcelles), Alfredo Perfetto (Anderlues), Romain Schellens (Gerpinnes), Alex Moucheron (Thuin).



Le Roeulx

Entraîneur: Pierro Rizzo (18e saison).

Arrivées: Amaury Arcoly (Manage), Luigi Barba, Aymeric Decorte (Anderlues), Allan Hadjeb (Paturages) Alessio Menegon (Binche), Thomas Derubaise (arbitre), Louis Cochez (Stade Brainois).

Départs: Vincent Cordaro (Athènes), Hocine Chebaiki (Tertre-Hautrage), Adriano Scelso (Houdeng), Léandro Dell’Aquilla (RUS Binche).



Snef-Tyber

Entraîneur: Rudi Navez (6e saison).

Arrivées: Guillaume Alexis (URLC), Akan Cetintas (Manage), Valentin Crocco (Trazegnies), Nathanaël Delhaye (Manage), Florian Fromont (Manage), Giuseppe Losacco (Binche), Orlando Marra (PAC Buzet), Dorian Nuyts (Jumet).

Départs: Davide Augello (Morlanwelz), Renaud Bardiau (Frasnes), Jonathan Dupuis (Ecaussinnes), Antoine Michaux (Ecaussinnes), Maxime Olivier (Waterloo), Jérémy Piela (Morlanwelz).



Soignies

Entraîneur: Alexis Kerckhofs (1re saison).

Arrivées: Arnaud Lebrun (Stade Brainois), Adrien Leclercq (RAQM), Massimo Belfiore (Snef), Kiefer Debruile, Adelin Petit (La Louvière Centre), Luca Janssens (Francs Borains), Aurélien Lecocq (Saint-Symphorien), Lucs Bonanno (Londerzeel).

Départs: Benjamin Pierart (Beloeil), Stéphane Ghislain (Montignies), Allan Navona (Monceau), Enzo Cortelletti (arrêt), Mathieu Laloux (Enghien), Julien Gordillo (arrêt), Manu Miraglia (Raal).



US Solrézienne

Entraîneur: Johan Lardin (2e saison).

Arrivées: Julien Pihet (Solre-le-Château), Melvin Petrisot (Erpion), Levy Wicht (Erpion), Maxim Patelli (Estinnes).

Départs: Tom Scohy (Stade Brainois), Antonino Aliberto (Anderlues), Mohsen Mehamdia (Marten), Charles Yahiaoui (Beaumont).