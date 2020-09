Aubel

Entraîneur: Tony Niro (2e saison).

Arrivées: Pierre Wangermez, Nicolas Hansen (Richelle), Jean-Yves Colling (Ster-Francorchamps), Nicolas Bauduin (Dison), Nourdine Nalbou (Tilleur), Corentin Remacle (AS Eupen).

Départs: Kevin Aerts (Ferrières), Jabo Mutsinzi (UCE Liège), Marvin Van Melsen (Ster-Francorchamps), Kilian Van Muylder (Herderen-Millen), David Delhalle (Houtain), Florian Heydens (Warsage), Thibault Barzin (Saive), Jérôme Rémy (Trooz).

Beaufays

Entraîneur: Patrick Courtois (2e saison).

Arrivées: Domenico Esposito (Faimes), Jean-Philippe Gérard (Warnant), Fabrice Lindemann (Jeuk), Daniel Nana (Sprimont), Julien Gambini (Cointe), Cédric Vieira (Harzé), Elvis Masovic (Waremme), Mathias Benhaddou (retour de prêt).

Départs: Djimon Dehecq (Sprimont B), Philippe Hanoset (Faimes), Yves Philippe (Tilleur), Junior Kileba (UCE Liège), Christopher Kitemona, Jérémy Vullo, Nicolas Colette et Miakail Alay (?).



Faimes

Entraîneur: Luc Ernes (5e saison).

Arrivées: Loïc Houart (Thisnes), Henri Mailleux (Hannut), Nicolas Barankiewicz (Xhoris), Hugo Destexhe (Verlaine), Lucas Mostade (Momalle), Philippe Hanoset (Beaufays), Youri Bonnechère (Dison), Hugo Swerdtfegers (Vaux-Borset), Adrien Willé (Braives), Simon Baran (Seraing Athlétique).

Départs: Domenico Esposito (Beaufays), Julien Restiglian (Richelle), Damien Vanderveck (Thisnes), Sébastien Jaumotte (Thisnes), Randy Venner (Oleye), Junior Frantin (Huy), Matthieu Moor (Waremme).



Elsaute

Entraîneur: Boris Dome (3e saison).

Arrivées: Kevin Counet (Minerois), Valentin Piparo (retour à la compétition).

Départs: David De Zorzi (Olne), Thomas Beckers, Martin Schwontzen (Hombourg), Yann Tamma (Blegny), Morad Andich (retour Tilleur).



Fize

Entraîneur: Thierry Deprez (5e saison).

Arrivées: Benjamin Renson et Adrien Fadda (Hannut), Johann Licour (Warnant), Dean Denruyter (Herve), Jean Damsin (Templiers), Michele Capone (Herstal), Thomas Monfort (RFC Liège), Jonathan Gallina (Dison), Clément Nguiamba et Guy Ngon (Oreye).

Départs: Florian Bodart (Amay), Gary Guyot (Rechain), Nicolas Rovny et Samy Derwael (Momalle), Augustin Rigo (Namur), Amory Bronckaert et Dimitri Bronckaert (Jeuk), Michaël Mayanga (Amblève), Adrien Delmelle (Ouffet), Arnaud Gilliard (Odeigne), Mathias Benhaddou (Beaufays), Moïse Lufuluabo (?).



Geer

Entraîneur: Nicolas Henkinet (3e saison).

Arrivées: Thibaut Henquet (Orp), Sam Georges et Adrien Herbillon (Sprimont B), Olivier “Nino” Mulowa (Elewijt), Martial Miesso (Walhain).

Départs: Kevin Derwa (arrêt), Julien Halgand (arrêt), Christophe Ciatto, Benjamin Labye (Couthuin), Shenasi Memeti (Huy), Tarik Kasmi et Laurent Maréchal (arrêt), Amaury Docquier (Wiltz).



Jehay

Entraîneur: Bertrand Marler (6e saison).

Arrivées: Stefano Henrot (Amay), Bryan Mosca (Warnant), Abdoulaye Ndiaye (Huy), Dimitri Fauchet (Verlaine), Bilal Boujjia (Saive), Thomas Clemente Ramos (Richelle), Maxime De Tullio (Stockay), Maxime Sarowski (RFC Seraing).

Départs: Loïc Pirotte (Momalle), Martin Leroux (Flémalle), Mathieu Belme, Geoffrey Mommen (arrêt), Antoine Lebrun (Limon).



La Calamine

Entraîneur: Alexandre Digregorio (2e saison).

Arrivées: Semir Islamovic (Raeren-Eynatten), Kevin Volont, Tom Bultot (Minerois), Hugo Simon (Heusy), Gufim Asanaj (Saint-Vith), Nicolas-Eric Lefranc (FC Eupen), Pascal Legenvre (Heur-Tongeren), Aristote-Kamulete Lufuankenda (Walheim).

Départs: Samuel Schyns (Dison), Ruis Jacinto (Minerois), Bryan Chefneux (Rocherath), Kevin Wanson (Oreye).



Malmedy

Entraîneur: Selahattin Deniz (5e saison).

Arrivées: Germain Hagemann (Dison), Bryan Errens (Elsaute), Augustin Cassoth, Romain Quenelle (Sprimont), Drilon Ajdini (libre), Robin Denis (Sart), Armin Golac (Waimes), José Masset (Trois Frontières), Pholien Blaise (Stavelot).

Départs: Jonathan Monte (Minerois), Kevin Nicolay (Gouvy), Miguel Ordonez (Bütgenbach), David Pierry (Stavelot), Thomas Gabriel (Recht), Nicolas Duprez, Nicolas Meyer (arrêt), Mohamed Duran (Andrimont), Lionel Giet (Emmels), Sébastien Rome (Bellevaux).



Melen-Micheroux

Entraîneur: Pascal Collin (4e saison).

Arrivées: François Henke, Jérémy Franchimont (Trooz), Jordy Dardenne, Manu Castela (Warsage), Denis Pousset (Dison), Loïc Dumoulin (Waremme), Thomas Cloes (Tilff).

Départs: Théo Gaillard (Richelle), Anthony Rogister (Saint-Vith), Arnaud Rulmont, Youssef Fadhil (UCE Liège), Faton Rexhepi (Herve), Ahmed Choukri (Tilleur), Fabrice Sambi Lokonga (Erpeldange).



Pontisse Herstal

Entraîneur: David Peharpré (1re saison).

Arrivées: Domenico Bruzzese (Pays-Bas), Thierry Minutillo (Sprimont), Julien Lardau (Durbuy), Enrique Tsheko (Huy), Alex Priolo (Huy), Anthony Hansoulle (Cointe), Mehdi Braz (MCS Liège), Michel Cavalaro (MSC Liège), Christopher Kabango (?), Bryan Dyckmans (Seraing Ath.), Mehdi Bajramov (Spouwen-M.), David Mascolo (Rechain).

Départs: Jacob et Nissim Soriano (Flémalle), Jacob et Nissim Soriano, Benoît Dreezen et Brice Wegria (Flémalle), Gaëtan Piazza, Alexandre Manzo, Benjamin Scopel et Salvatore Vitello (Tilleur), Simon Boulanger et Radwane Yousfi (Tilff), Lucas Astorino (Prayon).



Rechain

Entraîneur: Claudy Dardenne (1re saison).

Arrivées: Johnny Becker (Minerois), Mehdi Ben Sellam (Amblève), Gary Guyot (Fize), Nicolas Marlet (Battice), Maxime Scheen (Champlon), Isaiah Blondiaux (Seraing), Ismaël Hamrouni (Verlaine), Thomas Roggemans (Entente Pepine), Andy Deroy (Haccourt).

Départs: Mamadou Sow, Maxime Limbourg (Weywertz), Loïc Jerosme (Xhoris), André Carrein (Houtain-Milanello), Gilles Bemelmans (Ster-Francorchamps), Corentin Plom (Welkenraedt), Dorian Van Acker (Sartoise), Mohamed Diallo (Alisontia Steinsel), Aaron Regnier (Jalhay), Tom Godart (Houffalize), Simon Humblet (Seraing Athlétique), Mickaël Alvarez (arrêt), Davide Mascolo (sans club).



Sprimont B

Entraîneur: Patrick Fabere (1re saison).

Arrivées: Soufiane Zehram (Waimes), Sacha Duchnik (Tilff), Kélian Musial (Bressoux), Soufiane Zehram (Waimes appartient à Herstal).

Départs: Samy Marcuccio (Seraing Ath.), Romain Quenelle et Augustin Cassoth (Malmundaria), Arnaud Klein (Saive), Sam Georges et Adrien Herbillon (Geer), Remi Frère (Minerois), Ledrit Qélia (Croatia Wandre), Romain Longaretti (Raeren-E.), Jérôme Delmal (Templiers-N.), Sofiane Zharouni (?), Jordan Mostert (?), Berly Belinga (Oppagne), Ben Moussa (?), Adil Boujjia (?), Harry Tremblez (Stockay), Julien Rasquin (Xhoris), William Rasquin (Ferrières), Lucas Spasky (arrêt).



Ster-Francorchamps

Entraîneur: Vincent Heins (4e saison).

Arrivées: Marvin Van Melsen (Aubel), Gilles Bemelmans (Rechain), Tom Cornet (Minerois), Quentin Chandelle (Herve), Simon Michel (Sart), Audric Vicqueray, Antoine Fournay, Léo Legros (Franchimont).

Départs : Thomas Scheffer (Minerois), Jean-Yves Colling (Aubel), Julien Galère (Warsage), Samuel Ziant (Stavelot), Mathias Gillet (Sart), Thimothy Busch (Rocherath), Martin Ansenne, Nicolas Pinckaers, Romain Colagioia (arrêt).



UCE de Liège

Entraîneur: Jean-Marie Raucq (7e saison).

Arrivées: Arnaud Rulmont et Youssef Fadhil (Melen), Jabo Mutsinzi (Aubel), Lucas Olivier (Magnée), Jean Sokbong (Cameroun), Loic Kazadi (RFC Liège), Lucas Sauvage (La Calamine), Yannick Broekart (Solières), Stevens Rodriguez (Rocherath).

Départs: Adolph Tohoua et Yves Zadia (Seraing Ath.), Romain Deffet (Saive), Karl-Heinz Böhm (Tilff), Anas Boussat (Huy), Geoffrey Kolek (Andrimont), Martin Coenen (Manhay), Kenny Kabala et Jonas Vandyck (?), Martin Coenen (Manhay), Youness El Abbadi (?), Floriano Infantino (Melen).

Weywertz

Entraîneur: Jean-Michel Ummels (4e saison).

Arrivées: Maxime Limbourg, Mamadou Sow (Rechain).

Départs: Sabeur Ziane (Trooz), Gilles Mertens (Minerois), Jean-Sébastien Dohogne (Sart), Denis Dongo (Waimes).