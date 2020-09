Andenne

Entraîneur: Serge Sarlette (1re saison).

Arrivées: Fabrice Lindemann (Jeuk), Dario Spitaels, Nordine Boujabout, Taha Es-Shimi, Guillaume et Alexandre Mouffe (Gilly), Angelo Manna (Spy), Anthony Simonart (Courcelles), Boubou Ndiaye (Wépion), Quentin Gerodez et Lorys Graulus (UR Namur FLV), Clément Beguin (Condruzien), Thomas Soudant (Gosselies), Abdel Tlati (Maroc), Tayebb Benkahla (Gerpinnes), Lucas Monnoye (Grand-Leez), Stefan Ciobanu (Floreffe), Maxence Hubeaux (Verlaine),Elisha Temou (RFC Liege).

Départs: Edoxy Lema (Ciney), Victor Corra (Evelette-Jallet), Arnaud Lefevere (Fize), François Baudouin (Fernelmont-Hemptinne), Giuliano Bisanti (Nismes), Mehdi De Vitto, Nawfal Mabchour (Chastre), Alexis Gambier (Arquet), Yvan Biyo’o Biyo’o (Jeunesse turque), Stéphane Jamart (Wanze Bas-Oha), Gianni Della Corte (Forchies), Ryan Bakouche (Ransart).



Beauraing

Entraîneur: Alain Barbier (2e saison).

Arrivées: Julien Cordioli et Cyril Gorge (Nismes), Morgan Martin (Haybes, France), Rodolphe Larue (Gimnée/Mazée), Romain Winschermann (reprise).

Départs: Jordan Mayanga (Union dinantaise), Romain Tonneau, Rémi Denoiseux (arrêt), Vedat Kurbali (Waremme), Maurice Massart (Pondrome), Romain Tonneau (Vencimont).



Biesmes

Entraîneur: Xavier Thiry (2e saison).

Arrivées: Fransesco Servidio (Aische), Grégory De Jonghe (Molignée), Xavier Blanchard (Spy), Florian Namèche (J. Tamines), Anthony Porson (Wépion).

Départs: Joris De Brabander et Nicolas Libotte (arrêt), Nicolas Dricot (Auvelais), Martin et Arthur Lincé (Bioul), Jean-Brieuc Houssonloge (Somzée), Maxime Toussaint, Thomas Ligot (Grand-Leez), Luca Magnet (?).





Ciney

Entraîneur: David Maucq (1re saison).

Arrivées: Edoxy Lema (Andenne), Jérôme Claude et Jérémy Beck (Rochefort), Mourad Mignon et Andrès Furnémont (Spy).

Départs: Romain Lamour (Loyers), Audric Jorand (Onhaye), Logan Bukran, Modeste Kouadio et Thibaut Salmon (Condruzien), Lucien Gauchet et Clément Choisez (Aische), Lucas Baudot (UR Namur FLV), Antoine Roldan-Simon (Meux), Dylan Marlier et Romain Delvaux (Marloie), Adel Sbaa (Rochefort), Audry Diansangu (Saint-Josse).



Chevetogne

Entraîneur: Eric Suray (5e saison).

Arrivées: Maxime Grégoire (Spy), Simon De Bona (Oppagne), Gabin Gauchet et André Lecarte (U19 Ciney), Martin Mailleux (Havelange).

Départs: Colin Pirlot et Tom Pirlot (Schaltin), Nicolas Fadeux (Pondrôme), Andy Lampecco, Dylan Leyssens et Théo Clause (Union dinantaise).



Condruzien

Entraîneur: Vincent André (2e saison).

Arrivées: Bryan Fontaine, Jordan Chenon et Baptiste Benassy (Rochefort), Thibaut Salmon, Logan Bukran (Ciney) et Modeste Kouadio (Ciney), Abdou Fall (Ransart), Alexandre Graas (Huy), Loïc Bernard (Schaltin).

Départs: Jean-Luc Ravignat (FCO Namur), Louis Marrazza (Fernelmont-Hemptinne) Christopher De Geest (Loyers), Thomas Badoux (Sart-Bernard), Laurice Simon (Marloie), Benjamin Giot (Haversin), Clément Beguin (Andenne), Kerim Unver (Malonne), Jean Nolleveaux (Vencimont).



Grand-Leez

Entraîneur: Dany Verkamer (5e saison).

Arrivées: Alexandre Wauquaire et Axel Gilissen (Gembloux), Maxime Barbarin (Meux), Arnaud Grégoire (Rhisnes), Alexandre Fabry (RAAL), Thomas Ligot (Biesme mais appartenant à Meux B), Florian Trigaux (Villers-la-Ville).

Départs: Audric Delooz (Aische), Dorian Avci (Arquet), Diego Dumoulin (Verlaine), Amaury Bauduin (Bossière), Julien Dupont (Moustier), Renaud Devigne et François Boigelot (Spy).



Fernelmont-Hemptinne

Entraîneur: Jérôme Terwagne (1re saison).

Arrivées: Harry Van der Vecken, Gary Kulkens et Sébastien Moinil (Perwez), François Baudouin (Andenne), Antoine Delens, Eliel Lunzanga, Florian Stavaux, Gailor Pinchard, Lucas Descy et Thomas Vermeiren (Naninne), Yonni Collignon (Arquet), Louis Marrazza (Condruzien), Sabri Legardien (Réserve de l’Olympic).

Départs: Jean-Philippe Pierre, Robin Franssens et Kevin Michels (Petit-Warêt), Cédric Munaut et Amory Reins (Evelette-Jallet) ; Emilien Balon (Naninne), Alioune Diame (Jambes), Patrizio Thiry (Loyers B), Jérôme Bodart (Saint-Germain), Aurélien Pleugers (Verlaine).



Flavion-Morialmé

Entraîneur: Geofrey Dethise (4e saison).

Arrivées: Mathieu Fraiture (Pesche), Logan Marion et Samuel Quevrin (Lisogne-Thynes), Charles Dayez (Surice), Audric Zingle (Onhaye).

Départs: Jason Dumont et Jérémy Lambert (Surice), Skunbim Latifi (Nismes), Guillaume Collinet et Sylvain Dayez (arrêt), Antonin Collinet (Surice).



Loyers

Entraîneur: Michaël Desille (3e saison).

Arrivées: Romain Lamour (Ciney), Maxence Quevrin (Gembloux), Baptiste Spiniello (Montignies), Christopher De Geest (Condruzien), Marco Di Primo (Flawinne).

Départs: Benjamin Kersten (Oppagne), Thomas Henry (Gembloux), Aliou Diallo (Naninne), Rony Mpia Massa (Malonne).



Malonne

Entraîneur: Bogdan Dannevoye (4e saison).

Arrivées: Kérim Unver (Condrusien), Tom Guenegand (Lustin), David Akandja et Florent Lassoie (jeunes de J.Tamines), Julien blasutto (Profondeville), Rony Mpia Massa (Loyers).

Départs: Quentin Guillaume (Sart-Bernard), Arnaud Beaugnée (Jambes), Thomas Burton (Surice), Kévin Derèse (arrêt), Arthur Simon (Bois-de-Villers).



Meux B

Entraîneur: Tony Casto (2e saison).

Arrivées: Maxence Jacques et Colin Nicolas (Jambes).

Départs: Téo Pierre (Bossière), Benjamin Corbisier (Gembloux), Simon Bounajah (Anhée), Hugo Michel (Sauvenière), Thibaut Marchal (Wasseige).



Molignée

Entraîneur: Christophe Corbisier (2e saison).

Arrivées: Thomas De Bels (Wépion), Théo Rihoux et Nicolas Radelet (Rhisnes), Romain Sanchez et Gillain Gravier (Pesche), Stefano Descontus (Couvin-Ma. Fraire), Darel Dufour (Jumet), Louis Tambour (Spy), Antonin Prestifilippo (U23 Olympic), Rosario Cara (Gilly).

Départs: Boris Bertrand (Union Namur B), Grégory De Jonghe (Biesme), Gaëtan Malacort, Boris Meunier et Anthony Mion (Nalinnes), Damien Deschamp (Bioul), Manu Mereu (Courcelles), Valentin Huet et Paulin Dardenne (Spy), Louis Tambour (Spy), Hugo Taboada (Ligny).



Nismes

Entraîneur: Bareck Bendaha (4e saison).

Arrivées: David Nicolas, Alexis Jacquemart et Xavier Pessleux (Couvin-Ma. Fraire), William Thys (jeunes Couvin-Ma Fraire) Shkumbin Latifi (Entente Flavion Morialmé), Melvyn Tonnon (Olympic), Guillaume Derenne (Spy), Giuliano Bisanti (Andenne), Thomas Hernandez (Huy).

Départs: Julien Cordioli et Cyril Gorge (Beauraing), Charles-Edouard Wanschoor et Dennis Poupaert (Petigny-Frasnes), Lopez Manzano (France), Nathan Sanchez (Froidchapelle), Romain Perot , Maxime Galante et Dylan Suray (Couvin-Ma. Fraire), Jonathan Aglave (Philippeville), Antoine Leurquin (Pesche), Alexandre Lopez Manzano (Revin, France).



Spy

Entraîneur: Eddy Broos (1re saison).

Arrivées: Bryan Delvigne et Jordan Fournier (Aische), Jason Hody et Adrien Delvaux (Tamines), Valentin Huet et Paulin Dardenne (Molignée), Reida Rathay (Rochefort), François Boigelot et Renaud Devigne (Grand-Leez), Bastien Matriche, Liam Moretti et Gianlouca Morana (Naninne), Julien Nze (PAC Buzet).

Départs: Xavier Blanchard (Biesme), Angelo Manna (Andenne), Maxime Grégoire (Chevetogne), Jonathan Kilewuka (Naninne), Guillaume Derenne (Nismes), Stefano Maricosu (Gosselies), Renato Aromatario (PAC Buzet), Louis Tambour (Molignée), Wim Dury (Aische), Mourade Mignon et Andres Furnemont (Ciney), Thibaut Vigneront (Sart), Majid Sbaa (Excel Jemeppe).

Union Sportive Dinantaise

Entraîneur: Maxime Laloux (7e saison).

Arrivées: Loïc Crucifix (Rochefort), Jordan Mayanga (Beauraing), Quentin Capouet (Houyet), Thomas Colot (Marloie), Baudry Botilde (Lisgone-Thynes), Andy Lampecco (Chevetogne), Lucas Borlon (Rhisnes), Louis Herman (Onhaye), Arnaud Lefevere (Fize).

Départs: Thomas Thirion (Gesves), Floryan Husson (Schaltin), Sébastien Hottias (Anseremme), Enzo Coduti (Achêne), Taoufik Alissaoui (?), Medhi Pétrisot (Profondeville).