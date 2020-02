Une semaine après la tempête Ciara, la météo vient à nouveau tout perturber dans le football provincial.

On fait le point.

Foot Namur

Pour le W-E des 14, 15 et 16 février, remise générale à l'exception des équipes premières, Jeunes PROV et Jeunes série "S".





Foot Liège

Pour ce weekend des 14, 15 et 16 février 2020, le Comité Provincial de Liège laisse jouer les jeunes et réserves pour autant que le club garantisse la praticabilité du terrain pour le match d’équipes premières du weekend.

Pour les équipes premières (hommes et dames), il n’y a pas de remise annoncée.

Pas de remise pour la RIL.

Attention, une nouvelle mise à jour sera réalisée ce samedi 13 heures pour les matches de dimanche en fonction de l'évolution des informations météorologiques.





Foot Hainaut

Pour ce week-end du 14 au 16 février 2020, le comité provincial du Hainaut ne décrète pas de remise générale. Un nouvel avis sera publié samedi matin pour les rencontres du samedi après-midi et du dimanche.





Foot Luxembourg

Football | Le C.P.LUXEMBOURG annonce la remise générale de tous les matches officiels et amicaux prévus ce week-end des 14, 15 et 16 FÉVRIER 2020. Sont seuls autorisés, les Tournois en salle et les matches amicaux sur terrain synthétique pour autant qu'ils aient été annoncés. Cette décision ne concerne pas les matches des NAT et INTERPROVINCIAUX qui sont gérés par le Département Compétitions de l'ACFF.