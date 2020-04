Après avoir dû encaisser l’annulation prématurée des championnats et des tournois, le foot amateur peut déjà se préparer à une campagne 2020-2021 perturbée. David Delferière, président de l’Association des clubs francophones de football (ACFF), a préparé ses 650 clubs aux différents scénarios, dont celui du pire, qui serait une saison blanche. L’homme fort de la fédération francophone, malgré l’absence de certitudes, a choisi d’exprimer sa vision personnelle plutôt que de se retrancher derrière des décisions qui devront être prises, plus tard, à un autre niveau que le sien. "Ne rien dire n’est pas mentir. Je pourrais me contenter du silence et laisser nos affiliés dans l’ignorance. Il est important que ceux qui pratiquent le foot chez nous sachent ce qui est sur la table actuellement", nous a-t-il confié au lendemain d’une première sortie où il avait laissé entendre que le foot amateur pourrait ne pas reprendre avant début octobre. "Il y a beaucoup d’éléments qu’on ne maîtrise pas . Mais gouverner, c’est prévoir."

(...)