Football: Jimmy Cwynar file en D1 amateurs

Le défenseur de 27 ans va réaliser une partie de son rêve d'enfant.

Cette saison, Jimmy Cwynar portait les couleurs de Solières. Malheureusement, le championnat ne s'est pas passée comme espéré et le club a été relégué en D3 amateurs. "Pour ma part, j'estime ne pas avoir fait une mauvaise saison", déclare Jimmy Cwynar.



A présent, l'heure est venue pour lui de s'envoler vers le top du football amateur puisqu'il vient de parapher un contrat à Rupel Boom, en Flandre. "Le coach s'est renseigné et on lui a dit que j'avais une bonne mentalité et pas moins de qualité qu'un autre joueur de D1 amateurs. A mon poste, il faut de l'expérience", dit-il, heureux comme un poisson dans l'eau. "Tout s'est fait en deux jours. Je n'ai pas longtemps réfléchi à la proposition du président car j'avais un très bon feeling et que j'avais vraiment envie de relever ce défi."



Du haut de ses 27 ans, Jimmy Cwynar a choisi le moment idéal pour décoller. "C'était maintenant ou jamais. C'est l'âge parfait pour jouer dans une équipe comme celle-là. Pouvoir peut-être affronter des clubs comme le RWDM, Liège ou Seraing, c'est fantastique. J'ai toujours rêver de jouer en D1. Ce n'est pas Arsenal mais c'est déjà un niveau très professionnel."



Une belle récompense pour sa bataille. "Ces dernières saisons ont été compliquées avec ma lourde blessure à Stockay mais j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir revenir."