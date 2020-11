Lors d'une importante réunion de crise rassemblant l'ACFF, la VV et l'Union belge ce lundi, il a décidé de stopper tous les championnats jusqu'en janvier . Alors que les entraînements reprendront le 14 décembre si la situation sanitaire le permet, la compétition, elle, ne reviendra pas avant le 3 ou le 10 janvier.Mais décembre rimait également avec 16e de finale de Coupe de Belgique, où les clubs de D1B et les autres qualifiés des divisions inférieures devaient affronter des formations de D1A. Rien n'a encore été décidé à ce niveau mais il est acquis que ces matchs ne se disputeront pas le mois prochain. Une proposition a été faite pour les reprogrammer en janvier, le deuxième week-end. Mais il faudra attendre l'aval de la Pro League.Au niveau du calendrier, il n'y aurait pas de problème pour les clubs professionnels, toujours au repos à ce moment-là. Wait and see...