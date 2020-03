Plusieurs provinces avaient décrété des remises ce jeudi et vendredi.

Qui jouera ce week-end?

Hainaut

Pour le week-end du 06 mars au 08 mars 2020, le comité provincial du Hainaut décrète une remise générale de tous les matches officiels en jeunes et réserves à l'exception des équipes premières masculines et féminines.

Tous les matches amicaux sont annulés à l'exception des matches se déroulant sur terrain synthétique ou en salle

Liège

Le Comité Provincial de Liège a décrété une remise générale des matches officiels et amicaux pour les équipes de jeunes et réserves de ce weekend des 6, 7 et 8 mars 2020.

Seuls les matches amicaux sur terrain synthétique sont autorisés.

Pas de remise pour la RIL.

Pour les équipes premières, une nouvelle évaluation sera faite ce samedi 12 heures.

Namur

Pour le WE des 06, 07 et 08 mars, le comité a décrété la remise générale de toutes les rencontres.

Seuls les match amicaux, dûment annoncés, sur terrain synthétique sont autorisés.

Luxembourg

Le CP Luxembourg avait décrété une remise partielle jeudi soir, se donnant encore un peu de temps pour scruter le ciel. Vendredi en début d'après-midi, il a été décidé de remettre tous les matches officiels et amicaux prévus ce week-end des 6, 7 et 8 mars. Seuls les matches amicaux sur synthétique sont autorisés.