Le Namurois, le Hainaut et Liège ont déjà décrété une remise générale

Le football provincial sera à l'arrêt ou presque ce week-end.

Ce jeudi, les provinces de Namur, du Hainaut et de Liège ont décrété une remise générale, tant chez les adultes que chez les jeunes. Et ce, en raison des conditions climatiques actuelles.

En province de Luxembourg, pas de football non plus étant donné que la trêve hivernale est toujours en cours.

En Brabant ACFF/BXL, aucune communication n'a été faite jusqu'à présent à ce sujet.

Au sein des séries amateurs, la D2 et D3 amateurs étaient à l'arrêt ce week-end. Seuls les matches d'alignement entre Tournai et Saint-Symphorien (Sa. 20h) et Léopold - Binche (Di. 15h) sont actuellement prévus. En D1 amateurs, une journée complète est programmée.