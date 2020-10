Les avis sont partagés mais une décision devra être prise. "Ils étaient partagés lors du conseil d'administration, ils le sont aussi au sein des comités provinciaux, chez les parents, chez les dirigeants... Le comité de crise de l'ACFF se réunira lundi. Quelle que soit la décision prise, il y aura du pour et du contre. Laissons passer le week-end et puis nous verrons."

Il y a quelques jours l'ACFF a décidé de maintenir la pratique du football chez les jeunes , jusqu'en U16. L'Association des Clubs Francophones de Football souhaitait en effet que les enfants puissent continuer à faire du sport. Cependant la fermeture des buvettes et l'interdiction d'accès aux vestiaires rendent la tâche beaucoup plus compliquée. Et les mesures prises hier après-midi par le comité de concertation ne laissent pas entrevoir la moindre éclaircie.L'ACFF n'est pas insensible à la situation. Ce samedi matin, son président, David Delferière, a décidé d'aller lui-même sur le terrain afin d'avoir une idée plus précise de la situation., explique-t-il.