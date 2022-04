L'Olympic prend un point face au leader

Olympic Charleroi - Dessel Sport 0-0

Lors de ce match au sommet face au leader Dessel et dans leur antre de La Neuville, les Dogues pouvaient en cas de victoire, encore caresser le rêve du titre. Il ne se passait pas grand-chose dans le premier quart d'heure de la rencontre, assimilé à un round d'observation. Les Olympiens tentaient ensuite des incursions dans le camp anversois, mais trop timidement que pour inquiéter le gardien Kustermans. Il fallut attendre la demi-heure de jeu, pour voir la première possibilité du match, sous forme d'un coup franc mal botté par Delbergue. Monsieur Diskeuve raccompagnait les deux équipes au vestiaire, sur ce score vierge. Le match reprenait sur le même tempo soporifique. Les Carolos occupaient le camp visiteur, mais sans créer le danger dans les lignes ennemies. A un quart d'heure du terme de la partie et poussé par son public, l'Olympic haussait légèrement le ton pour tenter de surprendre le leader au classement. Les Anversois réagissaient par contre-attaque, mais il n'y avait strictement aucune occasion, dans un camp comme dans l'autre ! Il ne restait que cinq minutes à jouer et les deux équipes semblaient se contenter d'un nul. Peeters fraîchement monté au jeu côté visiteur, forçait Cremers à la détente et sortait le cuir en corner. Celui-ci ne donnait rien. Ce match se soldait sur ce score nul, un bon point en soi pour les Carolos.

Olympic : Cremers, Kakudji, Felix, Ghesquière, Delbergue, Vanderbecq (75e Ressa), Lioka Lima, Ito Singa, Khaida, Guedj (87e Mansouri) Saïdane

Dessel : Kustermans, Lenaerts, Ghislain, Cinti (77e Verbeek), Vanhaen, Janneh (69e Breugelmans), Cheprassov, Geukens (81e Peeters), Cerigioni, Haagen, Boujouh

Arbitre : T. Diskeuve

Pas d’exploit pour l’URLC, malgré un bon match

Patro – La Louvière Centre 2-0

Les Loups avaient le monopole du ballon en première période, mais ne parvenaient pas à trouver la solution pour créer le danger, à l’exception sur un une-deux entre Mukala et Bentayeb qui voyait son tir détourné par le gardien en corner. La seconde période débutait de la même manière, mais juste avant l’heure de jeu, Terwilgen ouvrait le score d’un tir croisé. Ce but mettait les Verts K.O. qui ne se relevaient pas. D’autant plus, que quelques instants plus tard, le Patro doublait les chiffres grâce à une somptueuse reprise de volée dans la lucarne. Malgré avoir réalisé une bonne partie, l’URLC n’a pas réussi à créer l’exploit et est officiellement reléguée en D2 ACFF.

Patro : Belin ; Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Vandergeeten ; Bounou (76e Baysal), Terwingen, Massengo , Bamona ; Brouwers, Gueroul (8e Naudts).

La Louvière Centre : Fuakuingi ; Fonkeu, Luhaka, Salem-Ngabou, Aydouni ; Bentayeb (85e Diakhaté), Kasri (89e Jobe), Mukala, Sakhi ; Van Der Goten (46e Ntumba), Ba.

Arbitre : M. Vandevenne.

Les buts : 58e Terwilgen (1-0), 65e Bounou (2-0).

Visé perd deux points sur le fil contre Winkel

Visé - Winkel 1-1

Les deux buts sont survenus sur phases arrêtées.

C'est dans un 1er acte où les deux équipes se sont montrées peu flamboyantes que Visé, tout de même dominant dans la possession, prend l’avantage sur coup-franc. Sur la droite, la frappe enroulée de Perseo traverse le rectangle de Winkel. Le rebond surprend Bizimana et heurte le poteau avant de rentrer dans les filets. Les Oies sont bien moins fringantes en 2eme période et craquent en toute fin de match. Au même endroit que le 1-0, un coup-franc trouve Boris Kudimbana esseulé … 1-1, Visé voit la victoire lui filer entre les doigts.

Visé : Crémer, Brrou, Déquaire, R. Wilmots, Rayane, Manfredi, Gerits, M. Wilmots, Cascio, Perseo (74e Musset), Legear (27e Thuys).

Winkel : M. Kudimbana, Dujardin, Reuse, Pupe, Verhooghe, Dauchy, Beyens, Dewaele (65e Clyncke), Waeghe (65e Voskanian), Debouver (75e Tall), B. Kudimbana.

Arbitre : M. Federico.

Avertissements : Pupe, Manfredi, Reuse, Musset, M. Wilmots, Kucharski

Exclusion : 84e Kucharski, 90e+2 B. Kudimbana, 90e+2 R. Wilmots.

Les buts : 29e Perseo (1-0), 90e B. Kudimbana (1-1).