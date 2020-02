On ne jouera pas au football ce dimanche.

En plus des rencontres de Jupiler Pro League, les matchs des séries amateurs sont eux aussi remis.



"Suite aux prévisions météorologiques et les avertissements de l'IRM nous avons décidé, en concertation avec les autorités locales et les détenteurs de droits, que toutes les rencontres du dimanche 9 février 2020 de la Proximus League et division 1 Amateurs sont annulées. Nous avons décidé d'une remise générale des matches des jeunes d'Elite prévus la matinée du dimanche 9 février 2020.



"Vu l'alerte orange décrétée sur tout le pays à partir de ce dimanche 9 février à 10h, avec risque élevé de dégâts, les matches de D2 et D3 amateurs ACFF, et jeunes interprovinciaux ACFF + U11 et U10 NAMLUX de ce dimanche 9 février sont remis à une date ultérieure. Les matches de ce samedi 8 février ont bien lieu", a communiqué la RBFA