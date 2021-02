Face aux questions de plus en plus nombreuses sur les rumeurs de fusion entre le Stade Brainois et Tubize, les dirigeants des deux clubs ont tenu à faire le point sur le dossier au stade Leburton.

D’une même voix, Raymond Langendries et Thierry Hazard ont confirmé qu’une fusion était sur la table mais qu’elle n’était pas encore actée. "Oui nous sommes, ensemble, l’AFC Tubize et le Stade Brainois, d’avis qu’une fusion des deux clubs serait un bien pour le football d’une part, pour nos joueurs, nos supporters et surtout pour nos jeunes. Le travail est en cours mais il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Pour fusionner, il faut remettre un dossier précis qui doit être approuvé par les instances du football. Ce n’est pas juste une poignée de mains."