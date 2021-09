Charleroi 3- Malle 2



À la maison, Charleroi s'offrait un bon test face à Malle. Si les Carolos dominaient le début de rencontre avec un but d'Aiyoub. Ils subissaient la suite. Les visiteurs égalisaient et loupaient deux dix mètres. Avant la pause, Chaibai touchait le cadre.



Dès la reprise, Aiyoub, l'homme le plus en vue, plantait une seconde rose. Dans la foulée, il manquait le 3-1 ! Mais Dahbi était plus précis, dans la foulée. Charleroi dominait les débats. Mais Kasmi relançait les sens. Mais les Carolos tenaient le coup et accrochaient leur premier succès de la saison.



Les buts : 4e Aiyoub (1-0), 11e Kasmi (1-1), 21e Aiyoub (2-1), 25e Dahbi (3-1), 33e Kasmi (3-2),