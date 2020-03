Futsal: la ligue francophone met fin à ses compétitions également © Belga Sport régional N. Ch.

Après l'Union belge, la LFFS a également décidé qu'il n'y aurait plus de football en salle cette saison. "Face aux dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, il était du devoir du Conseil d’Administration de la Ligue Francophone de Football en Salle (L.F.F.S.) de prendre au plus vite les décisions qui s’imposent et d’informer rapidement ses clubs des modalités relatives à la clôture de la saison 2019/2020", communique ainsi la Ligue sur son site internet. Le C.A. a décidé ce vendredi l'arrêt définitif des championnats francophones, des championnats provinciaux et des coupes provinciales. Mais aussi qu'aucun titre de champion ne sera attribué (à l'exception des équipes mathématiquement assurées de leur première place), qu'aucun barrage/tour final ne sera organisé et qu'un "coefficient sportif" sera mis en place pour établir les classements finaux, afin de désigner les montants et descendants dans chaque série.



"Pour obtenir le « coefficient sportif » d’une équipe, le nombre de points obtenus par celle-ci est divisé par le nombre de matchs qu’elle avait disputés au 12 mars 2020", précise le communiqué.