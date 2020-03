Les Couteliers, leaders incontestés en R1, sont logiquement promus mais les Bruxellois, deuxièmes, auraient également rentré à temps leur demande de licence.

Les membres du conseil d'administration de l'AWBB et de Basket Vlaanderen se sont exprimés ce dimanche soir sur les modalités de cette fin de saison en D2 et D3. Aucun titre ne sera décerné mais il y aura bien des montants et des descendants. Au niveau francophone, sans surprise, le SFX Verviers et Belleflamme, derniers respectivement en D3A et D3B, sont relégués en R1. L’un des deux avant-derniers aurait également dû descendre mais finalement, suite à l’arrêt de Gistel-Ostende B (ndlr : dont l’équipe A est reléguée en D3), Lambusart et Anderlecht sauvent leur peau.



Ces dernières semaines, était évoqué la reprise de la licence des Hennuyers par Morlanwelz mais selon Jean-Pierre Delchef, président de l’AWBB, aucun dossier n’a été rentré. Les deux clubs ont jusqu’au 15 avril pour éventuellement trouver un accord. Oudenaerde (1er en L1), Aarschot (3e en L1) et Gembloux (1er en R1) ont demandé leur licence pour monter en D3, avant le 1er mars comme le règlement le prévoit. Au plus tard, une décision sera prise à ce sujet par la Fédération pour le 15 avril. Si elle est positive, ces trois équipes seront promues. A noter qu’une deuxième équipe francophone pourrait également rejoindre l’échelon national.



« Le Royal IV a rentré une demande de licence pour son équipe A qui évolue en D2 » précise Jean-Pierre Delchef. « D’après le club bruxellois, cette demande était globale et concernait également son équipe B (ndlr : deuxième au nombre de points perdus en R1). Nous allons vérifier. » Voilà qui permettrait aux deux séries de D3 de compter chacune quatorze équipes. Le CA de l’AWBB se réunira ce soir pour déterminer les modalités de montées et descentes en R2, ce qui permettra également de savoir qui sera relégué de R1. Il transmettra ensuite sa décision aux différentes CP pour qu’il y ait une harmonisation dans les prises de décision.



Une communication officielle sera faite ce jeudi.