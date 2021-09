Sous la menace de Kallio au classement général du championnat, Guillaume De Ridder ne pouvait pas se louper sur le circuit de Lohéac. Pour l’occasion, quelques pointures s’alignaient au départ grâce au système de wild-card, de quoi compliquer la tâche du leader du championnat de FIA RX2e.

Mais Guillaume De Ridder a de la ressource, comme l’ont prouvé ces trois Top 3 lors des trois premières manches qualificatives avant de profiter de la Q4 pour décrocher son cinquième scratch de la saison. Une performance de choix qui lui permet de s’emparer des 15 points de la deuxième place au terme des manches qualificatives tout en s’assurant de décrocher la pole position en vue des demi-finales.

Au final, le Nivellois terminait sur la troisième marche du podium, performance qui lui permet de faire passer son avantage sur Jesse Kallio au classement général du championnat de un à sept points. "Honnêtement, j’ai réalisé le week-end parfait ! À Barcelone, j’avais réussi à signer un week-end sans la moindre fausse note mais cette troisième place à Lohéac, il a vraiment fallu aller la chercher. Je suis rarement satisfait de mes performances mais je n’aurais pas pu faire beaucoup mieux que ce que j’ai réalisé à Lohéac. Nous faisons une très bonne opération pour le classement général du championnat, je grappille des points supplémentaires sur Jesse Kallio et c’est l’essentiel", confie-t-il.

Prochain rendez-vous début octobre à Spa-Francorchamps. "J’ai hâte d’y être. On veut clairement aller chercher le premier titre de l’histoire du Rallycross dans une catégorie électrique et on espère que le public belge répondra présent en octobre présent pour nous accompagner dans cette aventure."