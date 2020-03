Les mouvements commencent peu à peu.

A Visé, il formait un solide duo avec Kévin Siraut. Le club devra donc à nouveau transférer un gardien pour le prochain championnat.



Ce vendredi, la Fédération a déclaré la saison (prématurément) terminée à cause de la pandémie de coronavirus qui bouleverse le monde actuellement.Dans la foulée, Rudi Schenk, le gardien du HC Visé BM a annoncé son départ... à la retraite. Après un an passé chez les Mosans, il a décidé qu'il était temps pour lui de mettre le handball de côté.Durant sa carrière, il est passé par Sittard (14 ans), les Lions (7 ans), Tongres (4 ans) et enfin Visé. ", déclare le joueur.