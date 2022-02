Les résultats de la N1 de ce dimanche.

Liège - Thes 3-1

Les Sang&Marine ont abordé le match de la bonne manière, avec la volonté de rapidement briser le bloc visiteur. Mais, sans que D’Ostilio, le plus présent en zone de finition, ne parvienne à concrétiser : volée repoussée à même la ligne, tir contré ou encore une pointure trop court. Quant à Debaty, il a dû dévier une tentative à distance de Ceulemans sur le dessus de la latte essai et stopper un essai croisé de L. Vermijl.

Remontés sur la pelouse avec de bonnes intentions, les Sang&Marine vont connaitre une période difficile, le milieu de terrain ne répondant plus. Mais c’est sur une faute de Bustin dans le rectangle que Thes ouvrait la marque sur penalty. De quoi compliquer singulièrement la mission des Rouge&Bleu. La réaction tombait moins de dix minutes plus tard quand Nyssen trouvait Perbet, enfin en bonne position dans le rectangle. Le buteur ne loupait pas l’aubaine d’égaliser.Boostés par ce goal, les Liégeois enfonçaient le clou via une frappe croisée de D’Ostilio et un penalty de Perbet, qui avait pourtant vu son premier essai stoppé par le gardien, parti trop tôt. Voilà un précieux succès conquis en huit minutes.

Liège : Debaty; Nyssen (90e Cavelier), Lambot, Bustin, D’Ostilio; Mouchamps (69e Van Den Ackervecken), Rôdes, Reuten (90e Köse), Mouhli; Lallemand, Perbet.

Francs Borains – Mandel Un. 2-0

Quatre minutes plus tard, Caufriez était accroché par Kamy dans le rectangle. Chaabi se chargeait de transformer le penalty (2-0). Mandel poussait pour revenir et était proche de réduire le score sur une tête de Kamy, mais Saussez sortait à nouveau le grand jeu.

Les Verts géraient sans difficulté le reste de la rencontre et remportaient un succès aussi mérité qu’important, malgré une dernière possibilité visiteuse via Attal qui plaçait à côté. Technique

Francs Borains : Saussez ; George, Alouache, Niankou, Abderrahmane ; Crolet, Lai, Chaabi (75e Durieux), Renquin (68e Lauwrensens) ; Caufriez (82e Ebui), Gonclaves.

: Saussez ; George, Alouache, Niankou, Abderrahmane ; Crolet, Lai, Chaabi (75e Durieux), Renquin (68e Lauwrensens) ; Caufriez (82e Ebui), Gonclaves. Mandel Un . : Goblet ; Mayele, Magnan, Libbrecht, Kamy, Kimpala (72e Dhondt) ; Tasgue (63e Jalloh), Chayebi, Hervieu, Kumbi (63e Attal) ; Ferber (72e Van Hyfte).

. : Goblet ; Mayele, Magnan, Libbrecht, Kamy, Kimpala (72e Dhondt) ; Tasgue (63e Jalloh), Chayebi, Hervieu, Kumbi (63e Attal) ; Ferber (72e Van Hyfte). Arbitre : M. Ledda.

: M. Ledda. Avertissements : Alouache, lai, Magnan, Crolet, Libbrecht.

: Alouache, lai, Magnan, Crolet, Libbrecht. Les buts : 53e Caufriez (1-0), 57e Chaabi sur pen. (2-0).

Les Borains dominaient le début de la partie, mais avaient du mal à trouver la faille dans une défense très regroupée. Au fil des minutes, les Flandriens équilibraient les échanges et prenaient même à certains moments le jeu à leur compte. Il fallait une très bonne sortie de Saussez devant Kumbi pour éviter le pire. Après la pause, Caufriez touchait le montant, un défenseur renvoyait le cuir sur lui qui enroulait parfaitement pour délivrer les siens.