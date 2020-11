Il faut de la clarté, aussi pour nos jeunes footballeurs Sport régionalCommentaire Thibaut Hugé © Shutterstock

Clubs, parents et enfants ont besoin de cohérence et de prise de responsabilités de la part de la fédération en cette période pour la moins difficile.



Le foot amateur a, lui aussi, besoin de messages clairs en cette période difficile. Celui qui est tombé ce lundi a le mérite de l’être. L’ACFF, en symbiose avec son homologue néerlandophone, a pris ses responsabilités en décrétant la seule décision qui s’imposait : l’arrêt de toutes les compétitions concernant des clubs amateurs pour les plus de 12 ans jusqu’à la fin de l’année.



La fédération francophone aurait été bien inspirée d’envoyer un message aussi clair concernant la pratique du football pour les moins de 13 ans. Suspendre les compétitions chez les plus jeunes tout en autorisant les matchs amicaux et entraînements, comme elle l’a fait vendredi, est à la fois faire preuve d’incohérence tout en plaçant toute la responsabilité d’un arrêt éventuel des activités sur les épaules des responsables des clubs.



