La Fédération Francophone Belge de Judo a annoncé vouloir préserver la santé de ses judokas.

Pour préserver la santé de tous les judokas, la Fédération Francophone Belge de Judo a pris la décision drastique de reporter les deux journées du championnat Interclubs prévues à Visé (14 – 15 mars 2020) et à Beaumont (28 – 29 mars 2020). Le Championnat Interclubs débutera donc en novembre 2020 et se terminera en mars 2021. "Nous recevons beaucoup de questions de la part de nos affiliés, de nos clubs et de nos officiels. Ceux-ci nous ont fait remonter des inquiétudes pouvant se traduire en un nombre important de forfaits. Il est certain que dans ces conditions, un championnat interclubs ne peut pas être légitime. Nous devons constater que maintenir ces organisations ne serait pas opportun", explique la Fédération par communiqué.