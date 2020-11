Il fallait s’y attendre et le bon sens semble l’avoir emporté : on ne jouera plus au football en 2020, de la Nationale 1 au dernier échelon du football provincial. C’est ce qui a été décidé lundi par la cellule de crise de l’Union belge. Une décision valable uniquement si la situation sanitaire de notre pays s’améliore. Le Comité de concertation de vendredi dernier a mis sur pied de nouvelles règles courant jusqu’au 13 décembre et limitant notamment le nombre de contacts rapprochés. On voyait mal comment les clubs auraient été autorisés à rassembler des dizaines de personnes (joueurs, staffs, dirigeants…), alors que réaliser des tests réguliers au niveau du football amateur semble surréaliste.

En tenant compte de cette nouvelle date et des deux ou trois semaines de préparation nécessaires (entraînements, amicaux…) avant de reprendre les matchs officiels pour éviter les blessures et autres désagréments, on se retrouvait rapidement fin décembre.