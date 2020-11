L'ABFS l'a décidé : il n'y aura pas de Coupe de Belgique de futsal cette saison ! Sport régional Rédaction régionale La compétition est interrompue après un seul tour, qui n'a pas pu être joué entièrement. © DR

La situation sanitaire dans notre pays est peu propice au retour des sports en salle. Vu le contexte actuel, l'ABFS a décidé de ne pas poursuivre la compétition de la Coupe de Belgique 2020-2021 chez les hommes, dont un seul tour a été en partie joué jusqu'ici. C'est ce qu'elle a communiqué ce vendredi.



"On se souvient qu'il n'y avait pas eu de finale en juin dernier en raison déjà du Covid-19. Du coup, Futsal IP Hannut est assuré de conserver son trophée. Les Liégeois sont, en effet, les derniers lauréats. Le 2 juin 2019, ils avaient pris la mesure de GS Beobank Hoboken sur le score de 4-3, après avoir mené 2-0 et ensuite été dépassés à 2-3 à moins de dix minutes du terme. Amrous, Segniagbeto, Cwynar et Geuns avaient été les heureux buteurs.



Comme il faudra donc attendre 2022 pour assister à une nouvelle finale, voilà Hannut certain de garder la Coupe Nationale durant trois ans", peut-on lire.