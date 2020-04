Près de 1000 visites ont été réalisées par l'ACFF pour octroyer entre 1 et 3 étoiles aux 376 clubs labellisés.



La Cellule Sportive de l'ACFF vient de communiquer les labels octroyés pour la saison 2019-2020.

Près de 1000 visites ont été réalisées durant la saison afin de vérifier mais également conseiller, orienter les clubs lorsque des éléments négatifs ou des manquements ont été constatés.

On note que 32 clubs se sont vus relégués d’une étoile pour non-respect d’un ou plusieurs critères. Ceux-ci onttoujours la possibilité d’introduire un recours jusqu’au 8 avril 2020.

En chiffres, ces labels 2019-2020 représentent:

50 vérificateurs

980 visites

Clubs « Label de base 1* » : 256 clubs

Clubs « Label de qualité 2** » : 84 clubs

Clubs « Label d’excellence 3*** » : 36 clubs

Total clubs labellisés 2019/2020 : 376 clubs > Voir liste ici ou plus bas

"C’était la première fois que nous effectuions un travail d’observation sportive en plus du dossier administratif", explique Sylvain Binon, Manager Label ACFF. "Cette année, ces observations n’entraient pas dans les critères d’évaluation pour le Label mais, l’année prochaine, elles seront plus complètes et les formateurs seront cotés car le Label ne doit pas être uniquement un dossier théorique. Nous accordons énormément d’importance au respect des formats de jeu, etc."

Xavier Donnay, manager Football de base de l’ACFF, se dit très satisfait du travail réalisé dans les clubs. "On constate que les règles spécifiques au Festifoot ont été progressivement assimilées par les formateurs et animateurs. Les formations gratuites données par l’ACFF en collaboration avec la CEFF ont porté leurs fruits. Nonante pour cent des clubs ont joué le jeu de ne pas surclasser les enfants en U7, ce qui leur permet de bénéficier de la philosophie unique du Festifoot : des équipes mélangées, des matches réduits, un protocole fair play et des défis ludiques (U6) ou techniques (U7). L’objectif est d’éviter tout esprit de rivalité et de compétition qui est à la base de trop nombreux abandons. Nous ne disons pas qu’il ne faut jamais surclasser un enfant surdoué mais ceci doit rester l’exception, un peu comme à l’école."

Jean-Louis Losfeld, manager de la Formation des Cadres, insiste quant à lui sur le fait que ces vérifications permettront de développer des formations continues en fonction des besoins des clubs ou des constats posés lors de ces visites. "C’est ainsi qu’on va beaucoup insister sur l’importance d’intégrer au maximum le gardien de but à l’entraînement des joueurs de champ entre les U8 et es U13", dit-il.



Les labels octroyés (lire ici également)

3 étoiles

© DR





2 étoiles

© DR © DR



1 étoile

© DR © DR © DR © DR © DR



Clubs en défaut