Ce vendredi en fin de journée, après les annonces du Comité de Concertation, l'ACFF a sifflé la mi-temps des championnats pour les catégories U6 à U13 , toujours autorisées à jouer jusqu'ici, expliquant "s’inscrire ainsi dans la volonté des différentes autorités politiques et sanitaires, et plus particulièrement de Madame la Ministre des Sports de la FWB, en autorisant ces activités qui contribuent au bien-être physique et mental des jeunes joueurs en ces temps difficiles, tout en veillant à assurer un environnement de football sécurisé et agréable."Ce samedi, via un communiqué, elle a donné quelques explications complémentaires., peut-on lire.L'ACFF rappelle également que ce n'est pas à elle de prendre des mesures sanitaires.