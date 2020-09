L'AGE avait été maintenue, l'ACFF a présenté le dossier concernant l'affaire Namur. Pierre François de la Pro League était aussi venu détailler l'affaire Waasland qui a tout déclenché.

L’ACFF a donc bien maintenu son AG extraordinaire ce samedi après-midi après la réclamation de Namur, qui avait reçu le soutien de plus de 20 % des clubs de l’ACFF à l’époque et dont le but était de faire revoir la formule du championnat, à l’image de ce que la Pro League a décidé il y a plusieurs semaines avec Waasland.

Au parloir, le président David Delferière a lancé, devant les délégués, la valse des discours avant que Philippe Godin ne vienne réexpliquer les différentes étapes (arrêt des championnats, comité de crise, …) qui ont mené à la décision d’arrêter les championnats, de valider les champions et les descendants et de reprendre avec des séries à 16. Pierre François, de la Pro League, était venu ponctuer les interventions pour détailler les dessous de l'affaire Waasland, qui avait alors suscité la réaction de Namur.